CELEBRIDADES Patrícia Poeta termina a semana com mais um look arrasador em Ibiza; confira as escolhas Ilha na Espanha é o destino de verão para Anitta, Marina Sena e Vini Jr.

Depois de comemorar dois anos no comando do "Encontro", Patrícia Poeta tirou alguns dias para descansar e partiu para Ibiza, na Espanha, onde passou a semana curtindo o sol do hemisfério norte. A ilha — por onde também passaram os cantores Anitta, Marina Sena e Pedro Sampaio e também o jogador de futebol Vini Jr. — é um dos destinos mais procurados pelos milionários europeus.

Durante todos os dias desta semana, Patrícia compartilhou com os seguidores suas escolhas de looks, que variaram entre maiôs estampados e biquínis lisos com recortes estratégicos.

Ferveção na Europa

Localizada no Mar Mediterrâneo, a 1h10 de voo de Madri, Ibiza é famosa por suas praias e pela cena de música eletrônica. A agitação da vida noturna da ilha fez com que Anitta a escolhesse, inclusive, para ser destino da turnê "Funk generation", que ela apresentou em uma casa de shows local durante esta semana. Marina Sena era uma das amigas que estava na plateia e se esbaldou com as novas músicas da carioca.

