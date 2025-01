A- A+

Infantil Patati Patatá Circo Show apresenta curta temporada em Pernambuco, em janeiro Famoso espetáculo infantojuvenil se apresenta aos sábados, domingos e feriados, até 26 de janeiro, na área externa do Shopping Guararapes; ingressos no local e no Sympla

O Patati Patatá Circo Show, espetáculo infantil que é sucesso entre o público infantojuvenil, iniciou uma curtíssima temporada em Pernambuco, às sextas, sábados e domingos e feriados - em sessões às 14h30, 17h e 19h30 - até 26 de janeiro, para todas as idades.



O espetáculo, que já atraiu um público de mais de 2,5 milhões de pessoas em suas diversas edições, acontece na área externa do Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes e os ingressos estão à venda na bilheteria do circo e online no Sympla.

Com apresentações às sextas, sábados, domingos e feriados, o circo oferece um ambiente seguro e confortável para toda a família.



O grande atrativo do espetáculo é a interação entre as crianças e os personagens da famosa série Parque Patati Patatá, que é transmitida na TV aberta e também em canais pagos, fazendo sucesso entre os pequenos.



Ao longo da apresentação, os espectadores terão a chance de brincar e cantar com Patati, Patatá, e outros personagens cativantes como Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo.

Patati Patatá Circo Show fica em cartaz até 26 de janeiro, no Shopping Guararapes

Números Circenses e Músicas Conhecidas

O show é uma mistura de números circenses com as músicas de sucesso da dupla Patati Patatá, criando uma atmosfera de encantamento e diversão. A plateia pode esperar desde apresentações de acrobacias até momentos de palhaçaria, tudo pensado para fazer as crianças sorrirem e viverem experiências inesquecíveis ao lado dos seus personagens favoritos.

Para garantir a comodidade do público, os ingressos estão disponíveis tanto pela internet, através de site e aplicativo, quanto na bilheteira física instalada no próprio local. Além disso, para facilitar a experiência do público, a compra de alimentos, bebidas e produtos da loja também poderá ser feita diretamente pelo aplicativo oficial, no dia do evento.

Produção e Acessibilidade

O espetáculo é uma realização da Rinaldi Produções, detentora da marca Patati Patatá, em parceria com a Três16 Entretenimento, empresa especializada em eventos voltados para o público familiar. O circo tem capacidade para 700 pessoas e oferece acessibilidade para deficientes, garantindo que todos possam aproveitar a magia do show.

SERVIÇO:

Patati Patatá Circo Show

Realização: Três16 Entretenimento e Rinaldi Produções

Classificação Etária: Livre

Capacidade: 700 pessoas

Acessibilidade: Sim

Duração: 100 minutos

Local: Área externa do Shopping Guararapes

Sextas: 19h30

Sábados, domingos e feriados: 14h30, 17h e 19h30

Ingressos: online no Sympla.

Veja também