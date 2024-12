A- A+

PATRIMÔNIO Recife ganha mais quatro Patrimônios Vivos; conheça os escolhidos Com o registro municipal, indivíduos e grupos culturais receberão bolsas de incentivo mensais da Prefeitura do Recife

Recife anuncia seus quatro novos Patrimônios Vivos. Na última quinta-feira (19), foram eleitos a marisqueira Edileuza Silva do Nascimento, a yalorixá Laurinete Moraes (Mãe Nete), a Tribo Indígena Tapirapé e o Balé da Cultura Negra do Recife (Bacnaré).

Os nomes foram escolhidos por meio de um processo democrático, com participação da sociedade civil, representada por fazedores de cultura de todas as linguagens e ciclos. A confirmação veio com a reunião do Conselho Municipal de Política Cultural.

O registro municipal garante bolsas de incentivo mensais vitalícias, nos valores de R$ 2.009,83 e R$ 2.679,78, para indivíduos e coletivos artísticos contemplados, respectivamente. Além disso, assegurar-lhes reconhecimento e valorização, transmissão e perpetuação de seus conhecimentos, técnicas e fazeres culturais ancestrais.

Essa é a terceira edição do concurso realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Desde 2022, outros oito mestres e mestras, grupos culturais tradicionais e populares da capital pernambucana já receberam a condecoração.

