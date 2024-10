Paul Di'Anno, ex-vocalista da banda Iron Maiden, morre aos 66 anos na Inglaterra

A- A+

O ex-vocalista do Iron Maiden Paul Di'Anno morreu aos 66 anos, em sua casa localizada em Salisbury, na Inglaterra. Ele foi o primeiro frontman da banda britânica de heavy metal.

Paul nasceu em Chingford, East London, em 17 de maio de 1958. Ele ganhou fama como vocalista do Iron Maiden de 1978 a 1981. Também foi a voz por trás do icônico álbum de estreia Iron Maiden e do sucessor Killers, ambos os quais deixaram uma influência duradoura no heavy metal.

Após deixar o Iron Maiden, Paul teve uma carreira longa e variada, gravando com bandas como Battlezone e Killers, além de lançar vários trabalhos solo e fazer participações especiais. Apesar dos sérios problemas de saúde nos últimos anos, que o forçaram a se apresentar em uma cadeira de rodas, continuou a encantar os fãs, fazendo mais de 100 shows desde 2023.

"É com grande tristeza que, em nome de sua família, confirmo o falecimento de Paul Andrews, conhecido profissionalmente como Paul Di'Anno. Paul morreu em sua casa em Salisbury aos 66 anos. [...] Fiquei orgulhoso de chamá-lo de amigo e pedi aos seus muitos fãs que levantassem uma taça em sua homenagem", publicou o empresário Stjepan Juras.

Em 2024, ele lançou um novo álbum com a banda Warhorse, seguido por seu primeiro álbum retrospectivo The Book of the Beast em setembro, que apresentou destaques de sua carreira pós-Maiden.

