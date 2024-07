Paul Mescal fala sobre transformação física para ''Gladiador 2''

A- A+

Ícone recente do cinema independente, com filmes como "Aftersun" e "Todos nós desconhecidos", Paul Mescal irá estrelar em um grande blockbuster: "Gladiador 2". E o ator precisou passar por uma verdadeira transformação física para o papel.

Divulgadas pela revista Vanity Fair, as primeiras imagens da produção trazem um Mescal bem mais musculoso do que o costume. Segundo a publicação, o ator se preparou tão intensamente para o papel que acabou recebendo um apelido por parte do elenco.

O novo longa se passa anos após a morte de Maximus (Russell Crowe, no original). Mescal interpreta Lucius, filho mais jovem de Lucilla (Connie Nielsen, que retorna para a sequência).

"Foi brutal. Eu o chamo de 'Parede de tijolos Paul'. Ele ficou tão forte. Prefiro ser jogado de um prédio do que ter que lutar com ele novamente", conta Pedro Pascal em entrevista à Vanity Fair.

Mescal lembra que seu treinamento se concentrou na coreografia das cenas luta e não em exercícios voltados a transformá-lo em um símbolo sexual.

''Eu só queria ser grande e forte e parecer alguém que pode causar alguns danos quando a merda bate no ventilador”, diz ele. ''Acho também que, às vezes, alguém pode, ao buscar aquele look perfeito, acabar parecendo mais uma modelo de roupa íntima do que um guerreiro.''

Dirigido por Ridley Scott, "Gladiador 2" conta ainda com a presença de Denzel Washington. A estreia está prevista para novembro.

Veja também

CINEMA Sequência de ''Beetlejuice'', de Tim Burton, abrirá o Festival de Cinema de Veneza