Refilmagem de ''Emmanuelle'', ganha trailer tórrido; assista ao vídeo

A- A+

A aguardada refilmagem de "Emmanuelle", clássico romance erótico estrelado por Sylvia Kristel nos anos 1970, teve seu primeiro trailer divulgado. O vídeo destaca a presença de Noémie Merlant, conhecida pelo trabalho em "Retrato de uma jovem em chamas", na pele da personagem-título.

O longa, que estreia internacionalmente em setembro, é dirigido pela cultuada cineasta francesa Audrey Diwan, vencedora do Leão de Ouro do Festival de Veneza por "O acontecimento", adaptação de romance de Annie Ernaux.



Antes da estreia comercial, o filme irá abrir o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián. O novo "Emmanuelle" conta ainda com as participações de Naomi Watts, Will Sharpe, Jamie Campbell Bower, Chacha Huang e Anthony Wong.

A série de filmes "Emmanuelle" é inspirada no romance erótico "The joys of a woman", escrito pela tailandesa naturalizada francesa Emmanuelle Arsan (1932-2005) e levados para os cinemas e para a televisão desde os anos 1970. Durante anos, a franquia foi exibida de madrugada na TV brasileira no extinto Cine Band Privé, da TV Bandeirantes.

Veja também

CINEMA Paul Mescal fala sobre transformação física para ''Gladiador 2''