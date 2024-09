Pedro Almodóvar recebe prêmio honorário Donostia em San Sebastián

A- A+

Pedro Almodóvar mencionou "lágrimas" de emoção nesta quinta-feira (26) ao receber o prêmio Donostia, no Festival San Sebastián, por sua renomada carreira que o tornou o cineasta espanhol mais reconhecido internacionalmente.

O diretor, que completou, na quarta-feira, 75 anos coincidindo com sua chegada ao norte da Espanha, sentiu "um turbilhão de emoções" que o deixou "à beira das lágrimas", que foi incapaz de "contê-las", disse em conferência de imprensa.

Almodóvar fez um balanço de sua carreira, pouco antes da cerimônia em que recebeu o prêmio pelas mãos da atriz britânica Tilda Swinton.

"Nunca pensei em meu talento. O que pensei foi que tenho vocação (...) e se não conseguir fazer filmes serei a pessoa mais infeliz do universo", disse o cineasta, que recorda sua estreia no Festival de San Sebastián, há 44 anos, com seu primeiro filme "Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão".

"Tive uma carreira de 23 filmes, uns melhores que outros, e todos são meus e me pertencem (...) e isso é um privilégio", disse Almodóvar, que agradeceu ao irmão Agustín pela criação da produtora El Deseo.

- O prêmio que faltava -

O diretor, que costuma expressar suas opiniões políticas, agradeceu a presença do primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, na premiação, pois demonstra seu "apoio à cultura".

E atacou os "negacionistas" da mudança climática da extrema direita, ao mesmo tempo que defendeu a imigração e a eutanásia.

Sentada ao lado dele, Tilda Swinton disse que trabalhar com Almodóvar foi uma "bênção mágica em sua vida" e elogiou sua "autodeterminação, absoluta pureza de visão e vocação".

O Donostia era um dos poucos prêmios que Almodóvar não tinha recebido, já que o cineasta tem dois Oscar, cinco Goya, cinco Bafta, quatro César e muitos outros.

O último que ele havia recebido foi o Leão de Ouro de Veneza, no início de setembro, com seu primeiro filme em inglês "The Room Next Door", protagonizado por Swinton e Julianne Moore.

O festival teve uma estreita relação com Almodóvar durante décadas, tendo exibido boa parte de seus quase trinta filmes.

Nesta 72ª edição do festival, que se encerra no próximo sábado, o ator espanhol Javier Bardem e a atriz australiana Cate Blanchett também receberam o Donostia.

Instaurado em 1968, o prêmio Donostia já destacou personalidades como Gregory Peck, Vittorio Gassman, Bette Davis, Lauren Bacall, Catherine Deneuve, Al Pacino, Meryl Streep, Robert de Niro, Ricardo Darín, Johnny Depp, entre outros.

