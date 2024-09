A- A+

música Chris Martin aparece de surpresa e irreconhecível num karaokê em Las Vegas Cantor inglês apresentou prévia de "All my love", nova canção do Coldplay

Já imaginou esta num bar e um de seus artistas favoritos aparecer de surpresa no palco? Parece cena de filme, mas aconteceu com dezenas de pessoas que estavam curtindo um karaokê em Las Vegas quando Chris Martin surgiu, disfarçado.



A surpresa aconteceu no último sábado, após um show do Coldplay no iHeartRadio Music Festival 2024. O vocalista britânico surgiu no Dino's Lounge com terno acima do tamanho, camisa branca desalinhada, gravata, peruca, óculos e balão na mão e cantou “All my love”, single do próximo álbum da banda, “Moon Music”.





De início, ninguém suspeitou quem fosse aquele homem, mas no momento de cantar a música as evidências começaram a surgir. Na curta apresentação, Martin convidou uma mulher para subir ao palco, deu um abraço nela e entregou o balão para continuar a canção. Perto do final, tirou a fantasia e o público explodiu de empolgação.

“Obrigado, Chris Martin @coldplay, por nos escolher para gravar seu videoclipe com um momento tão viral", escreveram em suas redes os donos do bar onde ocorreu o evento. "A maior surpresa do ano. Obrigado novamente por ser um cara tão legal. Boa sorte com o novo álbum e esperamos vê-los no futuro.”

A conta oficial do Coldplay também compartilhou o vídeo daa experiência inusitada, recebendo os inevitáveis comentários dos fãs. “Parece aquele cara do Coldplay”; “Eu gosto de como você é aleatório, Chris. É muito bom ouvir você cantar 'All My Love'”; “Chris, eu reconheceria sua voz em qualquer lugar” e “Só a voz que não tem disfarce, inconfundível, linda”, foram alguns exemplos.

