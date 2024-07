"Pequeno manual de sobrevivência para mães artistas": Iara Sales apresenta instalação performática

A- A+

“Pequeno manual de sobrevivência para mães artistas”, instalação performática da artista Iara Sales, estreia no Salão Janete Costa do Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. As apresentações ocorrem desta quarta-feira (24) até a sexta-feira (26), sempre às 20h.

Transitando entre diferentes linguagens artísticas, o projeto é composto por oito obras. O público assistirá à artista dançar e performar em uma interação com todas elas, no que ela classifica como “uma dança-exposição viva”.

As obras apresentadas abrangem áreas como artes visuais, fotografia, dança, performance e audiovisual. Tais experimentos artísticos vêm sendo desenvolvidos por Iara Sales desde 2011 e chegam ao público com incentivo do Funcultura.



“Pequeno manual de sobrevivência para mães artistas” dialoga com estudos de filosofia sócio-política. Com o trabalho, a artista pretende jogar luz sobre a narrativa da “culpa materna”, estimulando o público a pensar sobre o que é ser mulher, mãe e artista.

Serviço:

“Pequeno manual de sobrevivência para mães artistas”, de Iara Sales

Desta quarta-feira (24) até sexta-feira (26), às 20h

No Mercado Eufrásio Barbosa (Largo do Varadouro, s/n, Varadouro, Olinda)

Entrada gratuita

Instagram: @mae.artista

Veja também

escritor Ariano Suassuna: 10 anos sem o poeta que fez da cultura popular arte e luta