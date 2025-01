A- A+

Show Péricles comanda "Pagode do Pericão" no Recife, neste sábado; veja horários e como comprar ingresso Show, que ocorrerá no Parador, contará com participação de Xanddy Harmonia

Os amantes do samba têm encontro marcado neste sábado (1º), no Parador, no bairro do Recife. Péricles, um dos maiores nomes do gênero, apresenta mais uma edição do Pagode do Pericão, com participação do cantor Xanddy Harmonia.

Lançado em março de 2019, o projeto visa resgatar e valorizar a essência do pagode que marcou época, com um repertório de sucessos da carreira de Péricles e clássicos dos anos de 1980 e 1990. Lendas como Beth Carvalho, Jorge Aragão, Leci Brandão e Zeca Pagodinho são homenageadas.

O evento tem início às 16h com o DJ Renatinho. Às 17h, quem sobe ao palco é o cantor PH, com show completo. O “Pagode do Pericão” está previsto para iniciar às 19h.

Com produção local da Festa Cheia Produções, os ingressos custam a partir de R$ 100. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Ticket 360º e nos quiosques da Ingresso Prime nos shoppings RioMar e Tacaruna.

Palco do show deste sábado, Recife foi o local escolhido para a gravação da segunda edição do “Pagode do Pericão”, em maio de 2022. O audiovisual contou com as participações de Geraldo Azevedo, Mumuzinho, Marvvila e Xande de Pilares.



