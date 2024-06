A- A+

Festival Ponto de Ebulição estreia com reunião inédita de cantoras potiguares; festival tem entrada gratuita Festival Ponto de Ebulição acontece nos dias 11 e 12 de julho com Khrystal, Valéria Oliveira, Dani Cruz, Simona Talma e os encontros inéditos de Cami Santiz com Gracinha e Sarah Oliver com Tiquinha Rodrigues

O festival de música Ponto de Ebulição acontece nos dias 11 e 12 de julho no Teatro Riachuelo com programação gratuita. Considerando a crescente demanda por representatividade na indústria musical, a primeira edição conta com shows exclusivos das cantoras Khrystal, Valéria Oliveira, Dani Cruz, Simona Talma e os encontros inéditos de Cami Santiz com Gracinha e Sarah Oliver com Tiquinha Rodrigues.

Na crista da onda contemporânea, Gracinha e Cami Santiz apresentam, em um show exclusivo, seus repertórios autorais com novos arranjos e experimentações. A cantora Khrystal revisita “Dois Tempos”, seu primeiro disco de composições próprias, lançado em 2012.

Em um dueto inédito, Sarah Oliver convida a musicista Tiquinha Rodrigues para um encontro de gerações. Celebrando os 18 anos do álbum “A Moça Mais Vagal que Há”, Simona Talma remonta o show de estreia de sua carreira solo.

Das rodas de samba ao carnaval, Dani Cruz celebra dez anos de carreira revisitando sucessos e compartilha sua versatilidade com spoilers de um novo trabalho.

A cantora e compositora Valéria Oliveira celebra os 33 anos de carreira com um show que coleciona as pérolas da sua trajetória musical autoral.

Durante dois dias, o público terá a oportunidade de mergulhar em novas combinações musicais enquanto celebra e reconhece o trabalho de expoentes da música potiguar e brasileira.

"O trabalho dessas artistas é muito relevante; todas elas têm uma importância e influência muito forte na nossa cena musical. Marcam e influenciam outras mulheres e certamente contribuem para o despontar da música potiguar para o mundo. E se tem uma coisa que o Rio Grande do Norte tem de excelente, são seus artistas. Lembremos de Terezinha de Jesus, Núbia Lafayette, Ademilde Fonseca, e tantas outras que ampliam esse repertório. A linha curatorial da nossa primeira edição passa, sobretudo, pelo desejo de celebrar todas essas mulheres, de ontem e de hoje, que nos inspiram, orgulham e embalam", comenta Nathalia Santana, idealizadora e produtora do Ponto de Ebulição.

Com acesso gratuito, o Festival Ponto de Ebulição é uma realização Pinote Produções com o patrocínio da Prefeitura do Natal, Programa Djalma Maranhão e Universidade Potiguar.

Serviço:

Ponto de Ebulição - 1ª Edição

Quando: 11 e 12 de julho de 2024

Onde: Teatro Riachuelo, Natal, RN

Acesso: Gratuito - ingressos serão distribuídos online

Classificação Indicativa: 16 anos

Veja também

Cotas Ex-BBB Matteus Amaral usou cotas raciais para ingressar em faculdade no RS