Dez anos atrás, alguns atores começaram a despontar como uma nova geração de galãs das novelas da TV Globo. Nomes como Felipe Titto, Bruno Montaleone, Felipe Roque e Raphael Sander arrancavam suspiros dos telespectadores com suas cenas (eles, sem camisa, claro) e ganharam uma legião de fãs nas redes sociais à época.

Confira a seguir como estão esses artistas.

“Trabalhei na televisão vinte anos, ainda faço algumas coisas. Fiz dez novelas, apresentei um monte de programas e tal. Num determinado momento, vi que a internet, que a princípio era uma consequência por eu ter sido uma figura macro na TV, virou meu core business (principal negócio)”, disse ele em uma entrevista ao ao podcast O Conselho no ano passado.

Felipe Roque



O ator e ativista Felipe Roque. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Naquele ano, Felipe Roque também esteve em “A regra do jogo”. Atualmente, ele continua atuando, com novelas da TV Record e do SBT no currículo como “Jesus”, “Gênesis” e “A infância de Romeu e Julieta”.

Bruno Montaleone



O ator Bruno Montaleone. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Então com 18 anos, Bruno Montaleone esteve na edição “Malhação: Seu lugar no mundo”, de 2015. Nos anos seguintes, o também modelo fez sucesso em novelas como “Verdades secretas”, em que gravou algumas das cenas mais ousadas da segunda temporada.

Atualmente, ele está no elenco de “Mania de você” e viverá Marco de Maria, ex-namorado de longa de Ney Matogrosso, no filme “Homem com H”.

Sergio Malheiros



O ator Sérgio Malheiros. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Marido de Sophia Abrahão, Sergio Malheiros atuava em “Totalmente demais”, sucesso no horário das 19h à época.

O ator não deixou a TV nos anos seguintes e integra a série “Amor da minha vida”, do streaming Disney+. De acordo com o jornal Extra, o artista viverá o jornalista Mário Sérgio no remake de “Vale tudo”.

Bruno Gissoni



O ator Bruno Gissoni. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Irmão de Felipe Simas e Rodrigo Simas, Bruno Gissoni era um dos galãs da novela “Babilônia”, de 2015. Nos anos seguintes, o ator integrou o elenco de novelas e séries como “Orgulho e paixão”, “A dona do pedaço” e “Rio connection”.

Raphael Sander



O ator Raphael Sander. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Naquele ano de 2015, Raphael Sander também fazia parte do time de galãs de “Totalmente demais”. Depois, o modelo também integrou o elenco da primeira temporada de “Verdades secretas” e atuou em novelas da TV Record, “Apocalipse” e “Gênesis”.

