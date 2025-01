Sucesso da Netflix, a série "Sintonia" estreia sua quinta e última temporada

A- A+

A realidade nua e crua. Essa é a vivência que mostrou, ao longo de quatro temporadas, a série “Sintonia”, original Netflix. A partir do próximo dia 5 de fevereiro, a produção chega ao fim em sua quinta e derradeira temporada.



A série, que traz histórias da periferia de São Paulo, retratou enredos conhecidos de muitos cidadãos da capital paulista. E, inclusive, do elenco. “Eu me juntei ao elenco de Sintonia para contar minha história. Também é sobre um primo ou um amigo, que infelizmente perdi para o tráfico. Não entrei para o crime, mas conheço essas pessoas”, afirma Christian Malheiros, que vive o protagonista Nando desde 2018.



Além de Nando, a série retrata as trajetórias de Rita e Doni, interpretados por Bruna Mascarenhas e Jottapê. Na leva inédita de episódios, o trio de protagonistas enfrenta desafios intensos que podem mudar completamente o rumo de suas vidas.



Enquanto Nando faz mais um corre arriscado, Rita realiza seu sonho de advogar e enfrenta um grande dilema profissional. “Fizemos uma série incrível e ouso dizer, na minha opinião, que a quinta temporada é a melhor de todas”, elogia Bruna.



Já Doni se surpreende com uma visita do passado, que traz novidades, e precisa tomar uma decisão crucial para os negócios da gravadora VA Records.



Com novos problemas e fortes emoções, a amizade do trio será colocada à prova pela última vez. “As gravações da última temporada foram muito especiais para todos nós, teve aquele clima de despedida desde o início”, afirma Jottapê.



A trama de “Sintonia” é a maior franquia original da Netflix no Brasil e, em 2023, alcançou o primeiro lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa.



A produção possui hoje o maior número de temporadas de qualquer série original já produzida pela plataforma de streaming. “Foi interessante ver os personagens amadureceram e a gente amadureceu junto”, pontua Bruna.

“Sintonia” – Estreia dia 5 de fevereiro, na Netflix.

