NEGÓCIOS Netflix registra trimestre recorde graças aos eventos esportivos ao vivo e à segunda temporada de '' Serviço de streaming adicionou 18,9 milhões de clientes nos três últimos meses de 2024. Resultado é mais do que o dobro do que o estimado pelo mercado

A Netflix encerrou 2024 com o maior ganho trimestral de assinantes da história, beneficiando-se de seus primeiros grandes eventos esportivos ao vivo e da segunda temporada de "Round 6".

A empresa adicionou 18,9 milhões de clientes no quarto trimestre, de acordo com uma carta aos acionistas nesta terça-feira. Isso foi mais do que o dobro do que Wall Street esperava e elevou o número de assinantes globais da Netflix para mais de 300 milhões.

O melhor resultado anterior da empresa foi de 15 milhões no primeiro trimestre de 2020 - números impulsionados pelo início da pandemia do coronavírus.

Esta é a última vez que a Netflix divulgará números trimestrais de assinantes. A administração está tentando fazer com que os investidores priorizem métricas financeiras como vendas e lucro.

A empresa informou que a receita cresceu 16% para US$ 10,2 bilhões no trimestre, o maior ganho desde o final de 2021, e disse que as vendas crescerão mais rápido do que o previsto em 2025.

Esse ganho será parcialmente alimentado por aumentos de preços. A Netflix está aumentando seu preço nos EUA, Canadá, Portugal e Argentina, com o plano mais popular dos EUA indo para US$ 17,99 por mês, um aumento de US$ 2,50.

A empresa deu crédito a um mix de programação, incluindo o filme de sucesso Carry-On e a segunda temporada de Round6, sua série mais popular de todos os tempos.

No entanto, uma luta de boxe entre Jake Paul e Mike Tyson gerou um número recorde de inscrições, de acordo com a empresa de pesquisa Antenna, superando até mesmo os primeiros jogos da Liga Nacional de Futebol Americano da Netflix.

“Nossa recém-criada grade de programação ao vivo já proporcionou alguns momentos imperdíveis”, escreveu a empresa em sua carta. “Embora nossa programação ao vivo provavelmente represente uma pequena porcentagem do total de horas de exibição e das despesas com conteúdo, acreditamos que a natureza dos eventos resultará em um valor enorme para nossos membros e para nossos negócios.”

A programação ao vivo é vital para que a Netflix desenvolva seu negócio de publicidade. A empresa exibe publicidade durante o futebol e a luta livre para todos os seus membros - não apenas para aqueles que estão no nível mais barato e com suporte de publicidade.

A gigante do streaming teve um início lento em termos de publicidade e disse que não produzirá benefícios financeiros materiais até 2026. A maioria dos novos clientes opta pela publicidade nos 12 mercados em que ela está disponível.

O crescimento constante elevou as ações da Netflix a níveis recordes. Elas atingiram uma alta de fechamento de US$ 936,56 em dezembro, embora tenham recuado desde o início deste ano.

