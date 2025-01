A- A+

STREAMING Outro lado da duquesa de Sussex: saiba o que esperar do novo programa de Meghan Markle na Netflix Com o anúncio da série, a ausência de figuras importantes da família real britânica chamaram atenção do público

Em 15 de janeiro, os fãs da duquesa de Sussex, Meghan Markle, terão a chance de conhecê-la de uma forma mais íntima e descontraída do que nunca. Após anos longe da telinha, Meghan retorna com o lançamento de sua série de culinária e estilo de vida na Netflix, intitulada "Com amor, Meghan".



A série traz a ex-atriz como anfitriã, compartilhando sua paixão pela culinária, suas dicas práticas e, claro, conversas sinceras com amigos, novos e antigos.

Meghan Markle, que se distanciou do mundo digital por alguns anos, também fez questão de expressar sua empolgação com a novidade. "Estou muito animada para compartilhar isso com vocês!", escreveu a duquesa em suas redes sociais.

"Espero que vocês gostem do programa tanto quanto eu gostei de gravá-lo. Muito obrigada a todos pelo apoio e pela diversão!”, completou, destacando o entusiasmo com o projeto, que marca sua nova fase longe dos holofotes da realeza.

Vida, amor e família

Segundo a Netflix, "Com amor, Meghan" busca "reinventar os programas de culinária" ao combinar instruções práticas com conversas profundas e momentos emocionantes.

Meghan compartilha suas próprias experiências sobre vida, amor e família, tudo isso enquanto prepara refeições caseiras e simples com a ajuda de amigos próximos. Entre eles estão figuras como a atriz Abigail Spencer, ex-colega de elenco no seriado "Suits", e a comediante Mindy Kaling, que marcaram presença no trailer divulgado recentemente.

O programa conta com oito episódios e promete momentos divertidos, mas também emocionantes. Meghan compartilha sua visão sobre como "elevar o comum" e transformar pequenas coisas do dia a dia em gestos significativos, tudo isso enquanto recebe seus convidados e prepara pratos que vão além do simples.

Após se afastar das funções reais e adotar uma postura mais privada, ela agora se apresenta de uma forma mais genuína, compartilhando com seus seguidores um lado mais pessoal e caseiro.

Em agosto, ela mesma descreveu esse momento como o “capítulo de alegria” em sua vida, e parece que "Com amor, Meghan" é justamente o reflexo desse novo caminho.

Além das receitas e conversas sobre culinária, o programa aborda temas que são caros à duquesa, como o conceito de "encontrar beleza no inesperado", um princípio que ela aplica tanto na vida pessoal quanto em sua carreira. "Eu sempre adorei pegar algo bem comum e elevá-lo", diz Meghan no trailer.

Com o anúncio da série, alguns detalhes chamaram a atenção do público. Um deles foi a ausência de figuras importantes da família real britânica, como Kate Middleton e o Príncipe William, que não foram mencionados como convidados.

Desde que Meghan e Harry se afastaram das funções reais em 2020, a relação deles com os membros da realeza tem sido marcada por polêmicas, o que gerou especulações sobre o envolvimento ou a falta dele de certos membros da família no novo programa.

O programa também marca a colaboração de Meghan e Harry com a Netflix, após o sucesso de produções anteriores como a série documental de Harry, "Jogos Invictus - Veteranos no Topo". A série de Meghan, no entanto, parece estar ainda mais voltada para um público amplo, mostrando a duquesa em um cenário mais acessível, sem os holofotes da realeza.

Com a produção sendo parcialmente realizada pela Archewell Productions, empresa de Meghan e Harry, a série promete continuar essa jornada de independência e reinvenção.

