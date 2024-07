Por que nunca foram encontrados corpos das vítimas do "Titanic"; entenda

A- A+

A tragédia do Titanic, ocorrida em 1912, foi um dos naufrágios mais chocantes da história do mundo. Após colidir com um iceberg gigante no Oceano Atlântico, um total de 1.500 vidas foram perdidas. O curioso é que, com o passar do tempo, os corpos daqueles viajantes nunca foram encontrados.



Até o diretor de cinema James Cameron, antes de filmar o longa, visitou o local 33 vezes e nunca conseguiu ver restos humanos, segundo declarou em 2012.



A história do transatlântico britânico que fez sua viagem inaugural de Southampton a Nova York é verdadeiramente fascinante. Além do famoso filme estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, houve documentários e programas de televisão que dedicaram horas ao ocorrido no dia 14 de abril.



No entanto, sempre permaneceu a questão de saber por que restos humanos nunca foram encontrados após anos de buscas no Atlântico.

Navio Titanic partindo de Southampton, no Canadá — Foto: Reprodução

Várias teorias

Existem várias teorias sobre o que aconteceu com as vítimas do naufrágio do Titanic. A primeira coisa a destacar é que ossos de naufrágios foram encontrados ao longo da história, muito antes do transatlântico que partiu em 10 de abril de 1912.

Um dos mais fortes indica que, graças aos coletes salva-vidas que a grande maioria usava devido ao naufrágio, os corpos continuaram flutuando até que uma tempestade os arrastou para o mar. Tudo isso até se desintegrarem completamente.



Outra forte hipótese explica que carniceiros do fundo do mar chegaram logo após a tragédia e devastaram tudo o que tinham à sua disposição. Porém, há um detalhe que poucos sabiam que é a composição da água.



A razão pela qual os corpos nunca foram encontrados

A principal teoria sobre por que os restos mortais das vítimas do Titanic não foram encontrados é porque a composição da água nas profundezas muda.



Nesse sentido, Robert Ballard, explorador de águas profundas, que descobriu os restos do Titanic em 1985, explicou que abaixo de uma certa profundidade a água dissolve os ossos.

“A água do fundo do mar está saturada de carbonato de cálcio, que é, você sabe, o que constitui principalmente os ossos”, observou ele em diálogo com Ladbible.



Ele continuou: “Por exemplo, no Titanic e no Bismarck, esses navios estão abaixo da profundidade de compensação do carbonato de cálcio, então, uma vez que as criaturas comem a sua carne e expõem os ossos, elas se dissolvem”.



Porém, em outros lugares esta situação muda. “No Mar Negro, como não existem animais que possam ser comidos, os ossos não deveriam ser expostos, por isso deveriam ser perfeitamente mumificados”, disse ele.

Assim, ao longo dos anos, até o momento em que seus restos mortais foram descobertos, a água foi responsável por dissolver os restos mortais de cada um dos 1.500 tripulantes que viajavam para Nova York.

