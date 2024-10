A- A+

Cinema Pré-venda promocional do filme "Ainda Estou Aqui" é anunciada pela UCI; saiba mais Filme participa do UCI Day, com ingressos a R$12 no dia 11 de novembro

A UCI Cinemas anunciou para esta sexta-feira (1º) o início a pré-venda de ingressos de "Ainda Estou Aqui", um dos filmes mais aguardados do ano, com estreia marcada para 7 de novembro.



Na semana da estreia, os ingressos para as sessões do dia 11 de novembro estarão no valor de R$ 12 para todos, sem distinção de meia ou inteira. A promoção faz parte do UCI Day, aniversário de 27 anos da rede.

Assista ao trailer do filme:





Sobre o filme

Cotado para representar o Brasil na próxima edição do Oscar, o longa é estrelado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello e tem a direção de Walter Salles.

“Ainda Estou Aqui” é ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1970, quando o Brasil começa a enfrentar o endurecimento da ditadura militar. A trama acompanha a família Paiva, composta por Rubens, Eunice e seus cinco filhos, que têm uma vida comum até que Rubens, o pai, é levado por militares à paisana e desaparece.



Eunice, então, inicia uma busca incessante pela verdade sobre o destino do marido, uma luta que se estenderá por décadas, enquanto precisa se reinventar e buscar uma nova vida para si e para os filhos.

