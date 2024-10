A- A+

Oscar Fernando Meirelles comenta chances de "Ainda Estou Aqui" no Oscar e opina sobre "Megalópolis" O diretor foi indicado ao prêmio pelo filme Cidade de Deus

O diretor Fernando Meirelles, indicado ao Oscar pelo filme Cidade de Deus (2002), comentou sobre as chances de Ainda Estou Aqui, novo longa-metragem de Walter Salles, de ser indicado ao prêmio máximo do cinema.



Meirelles, que também já dirigiu outras produções nomeadas à estatueta dourada - O Jardineiro Fiel (2005) e Dois Papas (2019) - confessou que ainda não assistiu ao filme baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, um dos principais cotados para a premiação de 2025, mas foi otimista na projeção.

"[O buzz em torno do filme] Só ajuda. Eu ouvi falar que a Fernanda [Torres] pode realmente ser nomeada. Ganhar é muito difícil, porque tem os amigos que votam e tal. Mas uma nomeação já é incrível, né? Estou louco para ver. Quando passou aqui em São Paulo, eu estava viajando", disse o realizador de 68 anos ao Estadão, durante a pré-estreia de Megalópolis, novo filme de Francis Ford Coppola, na zona sul da capital paulista.

O histórico cineasta de O Poderoso Chefão (1972), que está de passagem pelo Brasil, esteve no evento e cumprimentou Meirelles.

"Tivemos uma conversa rápida. Ele disse que usou algumas ideias de Cidade de Deus (2002), o que é mera gentileza, já que copiei muitas ideias dele e sou um fã fervoroso", contou Meirelles, que também opinou sobre o novo filme do americano.

"É bem doidão, mas eu gostei. Tem muitos insights. É um filme complexo. Realmente fez uma síntese da vida dele, parece", disse.



Ainda Estou Aqui estreia no Brasil em 7 de novembro e tem no elenco nomes como Selton Mello, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro

