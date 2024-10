A- A+

Cultura Prefeitura do Recife: abertas inscrições de propostas para o ciclo natalino Grupos, folguedos e agremiações podem se inscrever, até o próximo dia 25 de outubro, no site www.culturarecife.com.br

A Prefeitura do Recife anunciou que estão abertas as inscrições da Convocatória Artística do Ciclo Natalino 2024, para habilitação de propostas que irão compor a programação artística do Natal.

Direcionado a grupos, agremiações e folguedos relacionados ao ciclo, o chamamento segue aberto até o próximo dia 25 de outubro. As inscrições são virtuais e devem ser feitas no site da Secretaria de Cultura, no qual também é possível acessar a íntegra do edital.

Serão aceitas propostas artísticas que se enquadrem entre as seguintes brincadeiras e tradições natalinas: autos de Natal, bandinhas natalinas de cortejo, bois de Natal, cavalos marinhos, cirandas, corais, grupos de dança, pastoris e reisados.

Para novos projetos, a avaliação artística se dará a partir dos seguintes critérios: avaliação da trajetória, representatividade e reconhecimento popular, qualidade artística, criatividade, além de adequação ao ciclo cultural, entre outros. Aos habilitados no último chamamento Natalino realizado pela Prefeitura do Recife, será dispensada nova habilitação artística.

A seleção de propostas será conduzida por comissão Comissão de Análise Artística, a partir de critérios como representatividade e reconhecimento popular, além de qualidade artística. O resultado final da convocatória será divulgado no próximo mês de novembro.

Atendimento - Durante todo o período de inscrições, o Núcleo de Cultura Cidadã, localizado no Pátio de São Pedro, casa 39, vai oferecer atendimento e orientações sobre as inscrições, presencialmente ou pelos telefones: (81) 3224-3660 e 99321-1517. De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

