A- A+

Premiação Prêmio: Daniel Radcliffe conquista seu primeiro Tony Award; saiba os destaques do prêmio "The Outsiders" levou o prêmio de melhor musical inédito, enquanto "Stereophonic" foi eleita a melhor nova peça numa noite repleta de astros e estrelas do teatro, da música e do cinema

“The Outsiders”, um musical baseado no clássico romance para jovens adultos, ganhou o prêmio de melhor musical inédito no Tony Awards na noite de domingo (16), enquanto “Stereophonic”, sobre uma banda criando um álbum, foi eleita a melhor nova peça.

Já “Merrily we roll along”, de Stephen Sondheim, completou uma jornada de quatro décadas, do fracasso ao sucesso, ao ganhar o prêmio de melhor revival musical — com direito ao primeiro Tony para Daniel Radcliffe. “Appropriate”, o drama familiar de Branden Jacobs-Jenkins sobre um trio de irmãos que enfrentam um segredo perturbador, ganhou o prêmio de melhor revival de peça.

Daniel Radcliffe, we adore youpic.twitter.com/M6i9Fnzaou — Brian Rowe (@mrbrianrowe) June 17, 2024

Veja abaixo os destaques da 77ª cerimônia do Tony Awards, que aconteceu no Lincoln Center em Manhattan e foi apresentada por Ariana DeBose:

Melhor musical inédito: “The Outsiders” superou o favorito “Hell’s Kitchen”, um musical movido por músicas de Alicia Keys e inspirado em sua vida. “The Outsiders” é corajoso, sangrento e implacavelmente jovem, e apresenta algumas das cenas de violência mais efetivamente vívidas já vistas nos palcos da Broadway. O espetáculo ainda levou os prêmios de direção (Danya Taymor), som e iluminação. “Hell’s Kitchen” ganhou dois prêmios de performance: para sua jovem estrela, Maleah Joi Moon, e para artista de destaque, Kecia Lewis.

Melhor peça inédita: “Stereophonic”, de David Adjmi, se passa na década de 1970 em dois estúdios de gravação na Califórnia. A peça, mais premiada que qualquer um dos musicais, também levou os troféus de direção (Daniel Aukin), ator (Will Brill), som e cenografia.

Melhor revival musical: “Merrily We Roll Along”, um dos fracassos mais célebres da Broadway, consolidou seu status como uma das obras-primas de Sondheim. O ator principal, Jonathan Groff, e o coadjuvante Daniel Radcliffe ganharam seus primeiros prêmios Tony em uma produção que cresceu em meio a um aumento no interesse pela obra de Sondheim, um aclamado compositor e letrista que morreu em 2021.

Melhor revival de peça: Branden Jacobs-Jenkins é visto há muito tempo como um dos melhores entre uma nova geração de dramaturgos americanos, mas “Appropriate” é seu primeiro trabalho a chegar à Broadway. Em seu discurso de agradecimento, ele disse que passou anos ouvindo que ele era “muito arriscado, muito provocativo e pouco comercial”. A estrela da peça, Sarah Paulson, também ganhou um Tony, como melhor atriz principal.

Noite Estrelada: A cerimônia de premiação contou com muitos rostos familiares. Dois co-produtores famosos apresentaram suas peças: Hillary Clinton com o novo musical “Suffs” e Angelina Jolie com “The Outsiders”. Jay-Z se juntou a Alicia Keys para uma versão de “Empire State of Mind” como parte de um medley de “Hell’s Kitchen”. Eddie Redmayne liderou uma apresentação do elenco do revival de “Cabaret”, enquanto Pete Townshend se juntou ao elenco do revival de “The Who’s Tommy”. Brooke Shields, recentemente eleita presidente da Actors’ Equity Association, um sindicato que representa artistas e diretores de palco, apresentou o segmento In Memoriam.

Vencedores do Tony Awards 2024

Melhor peça inédita: “Stereophonic”

Melhor musical inédito: "The Outsiders”

Melhor revival de peça: “Appropriate”

Melhor revival de musical: “Merrily We Roll Along”

Melhor livro de musical: Shaina Taub, “Suffs”

Melhor ator principal em peça: Jeremy Strong, “An Enemy of the People”

Melhor atriz principal em peça: Sarah Paulson, “Appropriate”

Melhor ator principal em musical: Jonathan Groff, “Merrily We Roll Along”

Melhor atriz principal em musical: Maleah Joi Moon, “Hell’s Kitchen”

Melhor ator convidado em peça: Will Brill, “Stereophonic”

Melhor ator convidado em musical: Daniel Radcliffe, “Merrily We Roll Along”

Melhor atriz convidada em peça: Kara Young, “Purlie Victorious”

Melhor atriz convidada em musical: Kecia Lewis, “Hell’s Kitchen”

Melhor direção em peça: Daniel Aukin, “Stereophonic”

Melhor direção em musical: Danya Taymor, “The Outsiders”

Melhor cenário em peça: David Zinn, “Stereophonic”

Melhor cenário em musical: Tom Scutt, “Cabaret”

Melhor figurino em peça: Dede Ayite, “Jaja’s African Hair Braiding”

Melhor figurino em musical: Linda Cho, “The Great Gatsby”

Melhor iluminação em peça: Jane Cox, “Appropriate”

Melhor iluminação em musical: Brian MacDevitt e Hana S. Kim, “The Outsiders”

Melhor som em peça: Ryan Rumery, “Stereophonic”

Melhor somem musical: Cody Spencer, “The Outsiders”

Melhor trilha original: Shaina Taub, “Suffs”

Melhor coreografia: Justin Peck, “Illinoise”

Melhor orquestração: Jonathan Tunick, “Merrily We Roll Along”

Tony especial Special pelo conjunto da obra: Jack O’Brien e George C. Wolfe

Tony Award especial em 2024: Alex Edelman, Abe Jacob, Nikiya Mathis, Isabelle Stevenson Award e Billy Porter

Tony Award para tesatro regional: The Wilma Theater

Tony Award para excelência em educação teatral: CJay Philip, Dance & Bmore

Veja também

DESPEDIDA Hiram Kasten, ator de 'Seinfeld', morre aos 71 anos