Preta Gil fala sobre estado de saúde em 1º vídeo após cirurgia de 20 horas contra o câncer

A- A+

Internada em São Paulo para o tratamento de um câncer, a cantora e empresária Preta Gil usou as redes sociais para atualizar os fãs, nesta sexta-feira, sobre seu estado de saúde. Foi a primeira vez que a artista apareceu em vídeo desde uma cirurgia de 20 horas para a retirada de tumores.

Nas imagens, publicadas nos stories de sua conta do Instagram, a artista detalhou que o pós-operatório tem sido "difícil", mas que tem vivido "um dia de cada vez".

Preta Gil fala em vídeo pela 1ª vez após cirurgia de 20 horas: "Pós operatório muito difícil"



Reprodução/ Instagram pic.twitter.com/TWoIv28gh3 — +BN (@_MaisBN) January 10, 2025

— Olá meus amores! Estou aqui no hospital me recuperando da cirurgia. Uma cirurgia muito extensa. Muito importante. Tem um pós operatório muito difícil, estou aqui vivendo um dia de cada vez. Lutando. Dando o meu máximo para ficar bem, doida para sair daqui o mais breve possível. Mas tem uma jornada de recuperação pela frente, muita reabilitação. Vai dar tudo certo. Estou aqui firme e forte. Em breve estarei em casa, se Deus quiser — disse.





Preta foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023. No final daquele ano, anunciou que a doença estava em remissão, mas precisou retomar o tratamento em agosto do ano passado, ao descobrir, em exames, que o câncer havia voltado. Na época, ela detalhou aos fãs que haviam sido detectados dois tumores nos linfonodos e um nódulo no ureter, além de metástase no peritônio (membrana que protege órgãos abdominais).

Em postagens anteriores, a artista compartilhou fotos suas no hospital, no qual está internada desde o fim do ano passado. Na semana passada, ela compartilhou com os seguidores que havia deixado a UTI da unidade e agradeceu as orações dos apoiadores.

Veja também

Big Brother Brasil Confira curiosidades sobre Joselma, dona de casa olindense que tenta entrar no BBB ao lado do genro