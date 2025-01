Preta Gil, ainda internada, compartilha mensagem de fé; leia

A- A+

Preta Gil compartilhou um poema sobre fé nos stories de seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira. A cantora e empresária está internada desde o fim de 2024, em nova etapa de seu tratamento contra o câncer.

A mensagem diz: "Você é a soma de todas as escolhas corajosas e da fé que nunca te abandonou, mesmo nos dias mais desafiadores."





O texto termina afirmando "você tem superado coisas que um dia achou que não conseguiria."





Poema compartilhado por Preta Gil no Instagram — Foto: Reprodução/Instagram

Recuperação

Preta Gil está internada para se recuperar de uma cirurgia de cerca de 20 horas, realizada na última semana de 2024,, parte de um novo tratamento contra o câncer. Ela tem usado as redes sociais para tranquilizar os fãs, e afirmou que permanecerá no hospital, “seguindo a minha batalha”, mas disse sentir-se mais fortalecida a cada dia. Preta também agradeceu o apoio do público e as orações pela sua recuperação.

