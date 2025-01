Após cirurgia de 20 horas, Preta Gil diz estar mais forte, mas que segue no hospital

A- A+

Após uma cirurgia de cerca de 20 horas na última semana, parte de um novo tratamento contra o câncer, Preta Gil tranquilizou os fãs com uma publicação no Instagram na noite desta segunda-feira (6).

A cantora afirmou que permanecerá no hospital, “seguindo a minha batalha”, mas disse sentir-se mais fortalecida a cada dia. Ela também agradeceu o apoio do público e as orações pela sua recuperação.

“Um dia de cada vez, com fé e a cada dia me fortalecendo mais! Obrigada por todas as orações e energias positivas, eu sinto elas todos os dias. Paz e amor no coração de todos, amo vocês! Já, já eu tô de volta”, afirmou ela.





Junto à mensagem, Preta ainda publicou três fotos em que aparece sobre a cama no quarto do hospital. Acima, é possível ver imagens de santos feitas feitos com crochê.

Famosos como Regina Casé, Ivete Sangalo e Mari Gonzalez, além de diversos outros internautas, enviaram mensagem de apoio à filha de Gilberto Gil.

Na semana passada, após passar pela cirurgia para a retirada de tumores, a cantora Preta Gil ressurgiu nas redes para anunciar que havia saído da UTI. "Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI!", escreveu ela no Instagram.

"Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais".

