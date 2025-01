Preta Gil emociona fãs após sair da UTI: saiba os próximos passos do tratamento

A- A+

O ano de 2025 teve início com uma notícia emocionante para os fãs de Preta Gil, que voltou a aparecer nas redes sociais, cercada da família Gil, para anunciar que havia saído da UTI após uma cirurgia de 20 horas para a retirada de tumores.

"Amores, nesse fim de ano, venho dar a notícia de que saí da UTI!", escreveu ela no Instagram. "Meu coração está cheio de alegria por ter ao meu lado pessoas tão especiais, que me enchem de amor todos os dias e me fazem querer viver cada dia mais".

Mas quais serão os próximos passos no tratamento da cantora? O oncologista Jorge Abissamra Filho explicou, em entrevista à Caras, que a quimioterapia pode auxiliar a diminuir lesões causadas pelo câncer. Para o médico, a cirurgia foi uma excelente estratégia de tratamentos para metástases.

"A quimioterapia, porém, pode auxiliar a diminuir essas lesões e a permitirem serem ressecadas da cavidade de abdominal. É importante ressaltar também que nos operamos aquilo que enxergamos, ou seja, lesões não passíveis de visualização no campo cirúrgico ou nos exames de imagem", comentou o oncologista na entrevista.

Mensagem de Ivete Sangalo

Durante o show da Virada, em Copacabana, no Rio, Ivete Sangalo, que é muito próxima à Preta, falou com a voz embargada o quanto admira a amiga.

"Eu vou dedicar a ela e a todas as pessoas que nesse momento precisam desse abraço", disse Ivete. "Pretinha, eu te amo. Sua irmã está aqui cantando para você. E eu quero dizer que eu, o Brasil inteiro, Copacabana inteira, a gente está mandando para você a energia do amor, da cura, porque você merece, porque você é maravilhosa, porque você é uma mulher f*da, e eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga, de sua irmã, e de você ter me ensinado muito".

Segundo a homenagem à amiga, Ivete cantou "Sinais de fogo" enquanto o telão passava imagens de Preta. Ivete afirmou: "Já deu certo, viu? Te amo!".

Recuperando-se no hospital cercada por sua família, a filha de Gilberto Gil repercutiu a homenagem:

"Recebi essa homenagem tão linda e generosa da minha amada irmã @ivetesangalo em Copacabana. Te amo e amo todos vocês que estão me enviando energias positivas todos os dias!!!" Com a hashtag #PretaCura", ela compartilhou a homenagem:

Réveillon no hospital

No hospital, Preta celebrou o Ano Novo rodeada por familiares e amigos, como registrado em fotos compartilhadas nas redes de membros de sua família, como as irmãs Marina Morena e Bela Gil. A família toda (incluindo o patriarca Gilberto Gil) usou a mesma camisa estampada com imagens de Preta.

"É lindo demais ver o amor todo q envolve esse ser humano iluminado q eu tenho o orgulho de chamar de irmã", escreveu Bela Gil. "Te amo, te respeito e te admiro @pretagil FELIZ ANO NOVO"

Como está Preta Gil?

Em janeiro de 2023, Preta Gil anunciou que havia sido diagnosticada com câncer no intestino, indicando que começaria o tratamento em alguns dias. Embora tenha passado por percalços, a artista se recuperou bem da última etapa do tratamento, uma cirurgia feita sete meses depois da descoberta do câncer, com duração de 14 horas, na qual retirou o tumor e também o útero.

Em dezembro de 2023, ela anunciou durante participação no "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, que tinha recebido alta médica, esclarecendo que a cura definitiva só viria em cinco anos, como é praxe em qualquer tratamento contra a doença. "Essa etapa eu venci e vou vencer as próximas que vierem", disse ela, na ocasião.

Porém, oito meses após a notícia, a cantora comunicou que havia retomado o tratamento contra a doença. Na ocasião, a assessoria de Preta informou que ela "teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve", ou seja, o câncer voltou após um período de tratamento.

Poucos dias depois, a artista falou ao Fantástico, da TV Globo, sobre a nova fase do tratamento contra o câncer — que incluiria novas sessões de quimioterapia — e também da amputação do reto, que é a parte final do intestino grosso, onde as fezes são armazenadas, e de como estava encarando tudo.

"Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade", disse, na ocasião.

Dias antes de uma nova cirurgia, no dia 19 de dezembro de 2024, Preta foi aos Estados Unidos se consultar com uma oncologista especialista nos tumores que ela tem no corpo. A cantora atendeu ao pedido do médico que a acompanha, que sugeriu uma segunda opinião após a recidiva, em agosto.

"Existe uma possibilidade real que eu faça quimioterapia depois [da cirurgia]. A quimio que fiz no Brasil não foi tão eficaz, temos que buscar alternativas em países diferentes, ensaios diferentes e drogas que não existem no Brasil. [...] Depois da cirurgia vou ver onde posso fazer o melhor tratamento indicado para mim. Se é aqui ou fora", esclareceu Preta.

