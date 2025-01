A- A+

Cinema Walter Salles escolhe filme chinês "Levados Pelas Marés" como favorito de 2024 Obra do diretor Jia Zhangke competiu pela Palma de Ouro no último Festival de Cannes

Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui, escolheu seu filme favorito de 2024 em uma votação especial conduzida pelo portal norte-americano Indiewire, que convidou 65 cineastas para destacarem os melhores projetos do ano.



Salles selecionou Levados Pelas Marés (não disponível no streaming), filme chinês de Jia Zhangke que competiu pela Palma de Ouro no último Festival de Cannes e foi apresentado na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Na história, Qiaoqiao e Bin, profundamente apaixonados, aproveitam a vida na cidade juntos cantando e dançando.



A felicidade do casal é interrompida quando Bin parte para buscar oportunidades em outro lugar.



Para justificar a escolha, Salles redigiu um longo texto e disse que ter ficado "literalmente impressionado" com o longa-metragem, capaz de captar a "humanidade em fluxo" de forma "hipnotizante".

