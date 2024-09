A- A+

ROCK IN RIO Prisão em Paris, invasão de propriedade em Miami: as confusões em que Travis Scott: já se meteu Astro do primeiro dia do Rock in Rio tem fama de incitar multidões em suas apresentações, comportamento que já o levou para a prisão

Principal atração do primeiro dia de Rock in Rio, o rapper Travis Scott coleciona hits — e confusões. Por causa de brigas e invasões de propriedades que acabam em prisões, o artista (cujo nome verdadeiro é Jacques Bermon Webster) sempre está nas manchetes mundo afora.





Abaixo, listamos os principais incidentes da carreira do cantor que o colocaram nos holofotes para além da música.

Prisão em Paris

Em 2017, o americano protagonizou uma briga na boate Le Regent e acabou preso. Segundo testemunhas, ele teria agredido um fotógrafo que estava tirando fotos dele sem permissão. Travis foi liberado horas depois.

Invasão de casa em Miami

No mesmo ano de 2017, o artista foi acusado de invadir uma propriedade em Miami. Segundo o dono, ele organizou uma festa sem autorização, danificou a casa e, por isso, a história terminou em processo.

Incitação de caos em shows

Em 2015, quando se apresentou no Lollapalooza de Chicago, ele estimulou os fãs a pularem as barricadas da área de segurança. O show durou apenas cinco minutos. Fãs subiram no palco, e ele foi preso por "conduta desordeira". Na época, Travis escreveu nas redes sociais: "Amor para vocês, fãs. Obrigado, Lollapalooza, aprendi muito com essa experiência."

Mas o caso mais grave aconteceu em Houston, durante o Astroworld Festival, em novembro de 2021. Uma confusão no show causou a morte de dez pessoas e deixou 2.400 feridas. Ele foi muito criticado por continuar o show mesmo vendo o grau de violência que acontecia na plateia, mas não foi indiciado criminalmente por isso.

Em junho de 2023, quando um grande júri do estado do Texas livrou o rapper de acusações criminais, ele e as empresas Live Nation e ScoreMore ainda enfrentavam diversos processos civis por morte, lesões pessoais e negligência.

Confusão em barco

Neste ano, em junho, ele criou caos num barco na Flórida. Tudo começou porque ele estava numa embarcação fretada e se envolveu numa briga com os tripulantes. A polícia interviu e obrigou o rapper a abandonar o local. Ele saiu, voltou e novamente brigou com a tripulação. Foi, então, preso e ficou cerca de 6 horas na cadeia, mas pagou US$ 650 dólares e foi liberado.

