CIRCO Projeto da Cia Devir leva arte circense de artistas locais para espaços no Recife "Zuada: Mostra de Circo Daqui" apresenta espetáculos gratuitos, nesta terça (8), quarta (9) e no domingo, 13 de outubro, em celebração ao Dia das Crianças

Artistas locais vão ocupar espaços no Recife, com apresentações gratuitas, nesta terça (8) e quarta (9), e também no fim de semana do Dia das Crianças, com espetáculos circenses promovidos pela Cia Devir, dentro do projeto "Zuada: Mostra de Circo Daqui".



Serão 16 trabalhos realizados com 30 nomes da Região Metropolitana do Recife (RMR), com o intuito de celebrar a diversidade da cena 'da terra'- que existe e resiste à falta de oportunidades para experienciar junto ao público a arte do circo.

Formada por João Lucas Cavalcanti e Vítor Lima, idealizadores do "Zuada", a Cia Devir tem entre suas diretrizes o fortalecimento da cena cultural no Estado.









Uma preocupação que se manifesta, inclusive, em ações formativas e atividades pensadas para abrir espaços para que artistas pernambucanos deem vazão a suas criações dentro do universo circense.



E, neste caso, com o "Zuada" - que abriu seleção a partir de uma convocatória e sob incentivo da Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Prefeitura do Recife - literalmente a ideia é também de "fazer barulho" e deixar que os participantes sejam escutados.

"A Zuada, como o nome diz, tem esse desejo do artista de fazer barulho, de ser escutado, de ser barulhento no melhor sentido. O circo é uma arte viva e o daqui é plural, mas, infelizmente, pouco visto. A gente quer estimular as redes circenses e também fazer esses encontros entre os artistas e o público", afirmam João Lucas e Vitor.

Circo acessível

Os artistas da mostra vão participar, também, de uma formação sobre acessibilidade focada na criação para o Circo, ministrada pela "VouSer Acessibilidade", nas sessões dos dias 9 e 13 de outubro, inclusive com a presença de intérpretes de Libras.

Com classificação livre, a programação do projeto foi pensada para ser contemplada pela família, incluindo os pequenos, que poderão assistir a espetáculos na sede do Espaço Devir , no domingo 13 de outubro, em ação comemorativa ao Dia das Crianças.



Na ocasião, ficará a cargo do Palhaço Gambiarra ser o Mestre de Cerimônia.



No palco, "Assum Preto" - apresentado pela dupla da Devir - exalta, poeticamente, o clássico de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, trabalhado por Lucas e Vítor na Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha, no Rio de Janeiro.



Crédito: Ju Barbosa





Números como "Song To Rosa", por Beatriz Nascimento, "O Vidente", com o Palhaço Peripécia e "A Vida é Dissociação", com Edu Malanarquista também integram a programação para as crianças - que tem incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco.



PROGRAMAÇÃO



TEATRO HERMILO BORBA FILHO - Av. Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife



Terça-feira, 8 de outubro, às 19h30

Mestre de Cerimônia: Palhaço Peripécia (@palhacoperipa)

Espetáculos



"Assum Preto" - Cia Devir

"Água de Cuia" - Família Malanarquista (@familiamalanarquista);

"Faixa Negra" - Cia Encanto Negro (@eimarci e @boderlean);

"Noturna" - Carla Cintia Dutra (@carlacintiadutra);

"Sobre uma Roda" - Petit Lutin (@lutin_petit);

"Despertar - Ariadne Bogo (@aria.rtes);

"Luzir" - Natália Lua (@natalia.lua3)

TEATRO APOLO - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife



Quarta-feira (9), às 19h30 (com tradução em Libras)

Mestre de cerimônia: Palhaça Dolores Paz (@sagradabrincadeira)

Espetáculos

“Assum Preto” - Cia Devir

"Alavantú" - Irmãos Gandaia (@irmaosgandaia)

"Gigantesca" - Cia Penduricalho (@ciapenduricalho)

"Adágio Triple" - Trupe Circus (@joaofernandos)

"Em Cacos" - Palhaça Dolores Paz (@sagradabrincadeira)



ESPAÇO DEVIR - Rua Olga, 71, Encruzilhada



Domingo, 13 de outubro, às 15h30 (com tradução em Libras)

Mestre de Cerimônia - Palhaço Gambiarra (@palhacogambiarra)

Espetáculos

“Assum Preto” - Cia Devir

"Song To Rosa" - Beatriz Nascimento (@gatinhacomunista)

"O Vidente" - Palhaço Peripécia (@palhacoperipa)

"Candio na Trama do Adeus" - Ray do Mar (@raydomar)

"A vida é Dissociação" - Edu Malanarquista (@educaliento)

"Por Amor ou Por Ofício" - Palhaço Gambiarra (@palhacogambiarra)

Serviço

"Zuada: Mostra de Circo Daqui"

Quando: nesta terça-feira (8) e quarta-feira (9), às 19h30 e dia 13 de outubro, às 15h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho e Teatro Apolo, no Bairro do Recife, e Espaço Devir, na Encruzilhada

Acesso gratuito

Informações: @ciadevir

