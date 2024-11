A- A+

CULTURA E MEIO AMBIENTE Projeto promove batalha de rima para combater mudanças climáticas no Nordeste neste sábado (30) Iniciativa reúne jovens e adolescentes de áreas periféricas da Região Metropolitana do Recife para discutir pautas sociais e climáticas

A ONG Visão Mundial, com presença no Brasil há quase 50 anos, lançou o projeto Nordeste pela Resiliência Climática, que envolve mais de 600 jovens de áreas periféricas em debates sobre justiça climática e resiliência.

Utilizando batalhas de MCs como ferramenta de conscientização, a iniciativa vai promover a final do evento Batalha Pelo Clima, que acontecerá neste sábado (30), a partir das 15h, no Cais do Sertão, no bairro do Recife Antigo.

O projeto visa ampliar o debate sobre a crise climática e o papel da juventude na construção de soluções, incentivando reflexões sobre ações concretas para garantir a resiliência e adaptação climática.

“A campanha busca promover uma reflexão profunda sobre o verdadeiro significado de resiliência climática, destacando que aspectos como saneamento básico, moradia digna, participação social, direito à cidade e alimentação saudável são componentes essenciais dessa adaptação. Nosso objetivo é fomentar um debate coletivo que conscientize sobre esses direitos e impulsione ações concretas de adaptação e resiliência climática, capazes de transformar realidades nos territórios”, afirma Derick Coelho, Assessor de Advocacy e Participação da ONG Visão Mundial.

Durante o mês de novembro, ocorreram quatro seletivas nos municípios da Região Metropolitana do Recife: Batalha do Trombone, em Recife; Batalha dos Camarás, em Camaragibe; Batalha da Orla, em Olinda; e Pontezinha Tem Rap, no Cabo de Santo Agostinho.

Os finalistas dessas etapas disputarão a Batalha Pelo Clima, abordando temas como meio ambiente, mudanças climáticas, moradia digna, saúde mental, alimentação saudável, saneamento básico, participação social e direito à cidade.

O evento tem apoio de coletivos culturais, da Secretaria Estadual da Criança e Juventude e do Baile Charme Recife, que contribuirá com uma programação especial em celebração ao Mês da Consciência Negra, destacando a cultura afro-brasileira com música.

“A Batalha Pelo Clima é mais do que um evento cultural; é um convite à transformação social, reunindo vozes da juventude para abordar questões urgentes que já impactam suas comunidades. A expectativa é engajar e fortalecer coletivos, promovendo mudanças significativas por meio da união entre cultura, educação e mobilização climática”, conclui Coelho.

Serviço

Batalha Pelo Clima

Local: Cais de Sertão, bairro do Recife Antigo

Data: 30 de novembro de 2024

Horário: A partir das 15h.

