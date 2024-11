A- A+

livro "Prudente de Moraes - O Santo Varão" traça biografia do primeiro presidente eleito por voto direto Eleição de Prudente de Moraes completa 130 anos em 2024

“Prudente de Moraes - O Santo Varão” chega às livrarias pela Ibis Libris Editora. A biografia, que marca os 130 anos da eleição do ex-presidente, foi escrita por Thereza Christina Rocque da Motta, trineta do político paulista.

Terceiro presidente do Brasil, Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil do País e também o primeiro eleito por voto popular direto. Ele foi responsável por unir os extremos após a Proclamação da República e o governo bélico de dois marechais.



No dia 5 de novembro de 1897, o ex-presidente sofreu um atentado durante uma cerimônia militar, do qual saiu ileso. Por conta disso, o jornalista José do Patrocínio o chamou de “Santo Varão”.

Serviço:

Livro “Prudente de Moraes - O Santo Varão”

Thereza Christina Rocque da Motta

Ibis Libris Editora, 332 páginas

Preço: R$ 80,00



