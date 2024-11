Público aponta quem deve escapar da roça em A Fazenda e se tornar fazendeiro nesta semana

A- A+

A décima roça de " A Fazenda 16" começou a ser formada na noite da última terça-feira (26), quando os participantes realizaram a tradicional votação ao vivo.

Juninho, Luana, Fernando e Yuri estão mais próximos de deixar o confinamento em Itapecerica da Serra (SP). Mas, afinal, quem escapará da berlinda e se tornará o novo fazendeiro? Nesta quarta-feira (27), Juninho, Luana e Yuri disputarão a Prova do Fazendeiro — Fernando foi vetado da competição e já está diretamente na eliminação. Definida a prova, a roça, enfim, estará formada.

Em enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais, o cantor e compositor Juninho Bill, que fez parte do grupo Trem da Alegria, desponta como o franco favorito do público nessa disputa. Em média, 41% dos espectadores desejam que ele permaneça na atração se torne o fazendeiro da semana.

As pesquisas apontam, portanto, para uma possível reviravolta nesta reta final do reality show, já que Juninho — e os colegas de seu grupo — vinham sendo preteridos pelo público na última semana, em detrimento de Sacha Bali, Luana, Yuri e Gui Vieira. Com as recentes eliminações de Zé Love e Babi Muniz, o jogo dá sinais de que pode virar.

O segundo participante com maior predileção do público na formação da roça desta semana é Yuri, com 32% da preferência dos espectadores. Luana aparece em último lugar, com 25%.

Quando termina a Fazenda?

Nesta semana, a apresentadora Adriane Galisteu divulgou a data da grande final desta edição de "A fazenda". O programa chega ao fim no dia 19 de dezembro de 2024, uma quinta-feira.

