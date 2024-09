A- A+

Rock in Rio 2024: Quem é Cherry Seaborn, mulher de Ed Sheeran que teve diagnóstico de câncer Atração do Palco Mundo nesta quinta-feira (19), cantor se cansou em 2018; ela descobriu tumor enquanto estava grávida da segunda filha do casal, no início de 2022

As canções de amor de Ed Sheeran definiram uma geração, mas quem inspira suas letras? Cherry Seaborn é a companheira do cantor e compositor britânico há seis anos, mãe de seus filhos e musa por trás de algumas de suas faixas mais icônicas.



Os dois conviveram quando crianças, mas só se conheceram oficialmente em 2015. Se casaram discretamente em janeiro de 2018 e e tiveram duas filhas: Lyra, de 3 anos, e Júpiter, de 1.

Cherry Seaborn foi diagnosticada com câncer no início de 2022. Na época, o casal esperava sua segunda filha, que nasceu saudável. A situação só foi exposta ao público um ano depois do diagnóstico, conforme Sheeran anunciou seu seu álbum "Subtract".

No documentário " Ed Sheeran: The Sum of It All", lançado na plataforma de streaming Disney+, a história é contada com mais detalhes, inclusive pela própria Cherry, que revelou só ter aceito participar da filmagem por entender que seu futuro é indefinido.

“Fui diagnosticada com câncer, o que foi um grande problema. Isso me fez refletir massivamente sobre nossa mortalidade. Eu nunca concordaria em fazer algo assim, mas me fez pensar: ‘Ah, se eu morresse, qual é a percepção das pessoas sobre mim? O que você deixa para trás?’", disse ela.

Ainda de acordo com Seaborn, o marido quis gravar o documentário para oferecer o próprio ponto de vista a respeito de sua vida e carreira. O artista se sente, de certa forma, um tanto incompreendido, já que apenas seu lado musical é visto pelo público.

“Para Ed, o ponto principal é que ele quer dizer às pessoas: ‘Não sou apenas uma máquina de música. Não sou apenas esse robô que tenta ser o número 1. Sou pai, sou uma canção, sou um amigo’.”

O filme surpreendeu ao revelar qual foi a reação inicial de Ed Sheeran ao saber que Cherry Seaborn havia sido diagnosticada com um tumor - mais especificamente no braço. Embora não seja uma “máquina de música”, o artista compôs sete canções nas quatro horas seguintes à notícia.

Sheeran não escondeu as lágrimas ao relembrar a situação e admitiu que, desde a infância, a música funciona como uma forma de “terapia” para ele. Seaborn, por sua vez, viu com naturalidade a “resposta” do cantor.

“Algumas pessoas escrevem um diário e expressam suas emoções através da caneta. Já para Ed, se algo realmente intenso acontecer, ele vai criar uma música.”

Ainda durante o documentário, Sheeran reafirmou sua paixão por Seaborn. Os dois se conheciam desde a infância e estudaram juntos, iniciando oficialmente uma relação em 2015 e se casando em 2019.

“É a coisa mais incrível da minha vida que ninguém realmente sabe. Tudo na minha vida ficou muito melhor quando ela entrou nisso.”

Amor pela natureza

Cherry Seaborn é gerente da equipe de mudanças climáticas de uma empresa de consultoria financeira. De acordo com o seu perfil no LinkedIn, ela se concentra “em unir pessoas e organizações para acelerar soluções inovadoras e impactantes para combater as mudanças climáticas e beneficiar a natureza”. Em sua bio, também observa que é “uma empreendedora com amor pela natureza e preocupação genuína com a saúde do planeta”.

Seaborn é pós-graduada em negócios sustentáveis pela Universidade de Cambridge e tem mestrado em negócios pela Duke University.

Ela também joga hóquei. Já venceu campeonatos de hóquei em campo, tendo praticado o esporte em Durham e Duke, e como parte das seleções nacionais sub-21 e sub-18 da Inglaterra.

Cherry e Ed se conheceram crianças

Em uma entrevista de 2021 com Dax Shepard em seu podcast Armchair Expert, Sheeran revelou que ele e Seaborn eram “amigos muito próximos” enquanto cresciam.

Os dois perderam contato quando Seaborn deixou o Reino Unido para estudar e Sheeran saiu em turnê, mas se reconectaram em 2015.

“Um dia, [minha amiga Lauren] estava em Nova York e foi sair com Cherry”, lembrou Sheeran, em entrevista à 'People'. “E então ela disse, 'Oh, Cherry Seaborn está na cidade - você quer sair?'

Ele acrescentou: “Na minha cabeça, a última vez que vi Cherry, nós ficamos juntos. … Eu estava tipo, e se ela se lembrar disso? Porque foi há um tempo atrás. Foi muito inocente. Muito gentil... foi um beijo'.

Ao longo dos anos, Sheeran revelou as diferentes maneiras pelas quais Seaborn serviu de musa para alguns de seus maiores sucessos.

Por exemplo, a balada “Perfect” de 2017, de seu terceiro álbum de estúdio, "Divide", foi inspirada por um momento doce que ele compartilhou com Seaborn em uma festa na casa do colega cantor James Blunt. “Ficamos realmente arrasados, tiramos os sapatos, dançamos no gramado e depois pulamos na piscina”, disse Sheeran à Radio.com. “E então, no dia seguinte, eu pensei, ‘Essa é uma história legal’, então coloquei em uma música.”

Em uma conversa de 2019 com Charlamagne Tha God, Sheeran mencionou a influência de Seaborn em várias faixas de seu quarto álbum, "No.6 Collaborations Project". Em “Remember the Name”, a letra sugeria suas núpcias secretas: “Veja como as letras das músicas podem ficar distorcidas / Minha esposa usa vermelho, mas fica melhor sem batom”.

Sheeran explicou a Charlemagne: “Na verdade, foi antes de eu e Cherry nos casarmos, e eu sabia que estaríamos casados quando a música fosse lançada. [Eu pensei:] Alguém vai ouvir isso e pensar: ‘Oh, eles são casados!’ Eu não sabia como isso seria interpretado, mas obviamente já foi divulgado.”

Sheeran também discutiu a música “I Don’t Care”, que apresenta Justin Bieber. “Bieber acabou de se casar. Eu tinha acabado de me casar”, disse Sheeran. “Essa música é sobre estar em um evento da indústria com a mulher que você ama, ou a pessoa que você ama, e ficar tipo, 'Foda-se, vamos nos divertir'”. Ele acrescentou que a inclusão de Bieber “foi na verdade ideia de Cherry”. Ela estava tipo, ‘Oh, por que você não pega Bieber? Tipo, ele seria perfeito para isso… simplesmente cabe.’”

