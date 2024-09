A- A+

CELEBRIDADES Quem é Monyque Costa? Madrinha do novo filho de Virginia é casada com agrônoma e leva vida discreta Formada em Relações Internacionais, goiana é a herdeira do sertanejo Leonardo mais discreta

Madrinha de José Leonardo — filho recém-nascido de Virginia Fonseca e Zé Felipe —, Monyque Isabella da Costa é a filha mais discreta do sertanejo Leonardo. Formada em Relações Internacionais e atualmente estudante de Agronomia, a goiana de 32 anos celebrou a chegada do novo sobrinho por meio das redes sociais.



"Melhor presente que eu poderia ganhar! Sua madrinha já te amava antes de te conhecer, agora mais ainda. Que Deus te proteja e guie seus passos!", exaltou ela, que sempre preferiu se manter longe dos holofotes, ao contrário dos cinco irmãos.

Mas, afinal, quem é Monyque Costa? Irmã do cantor Pedro Leonardo, de 37 anos; da youtuber Jéssica Beatriz, de 30; do cantor Zé Felipe, de 26, a quem é mais próxima; do cantor Matheus Vargas, de 25; e do ator João Guilherme, de 22, a agrônoma trabalha com manejo agropecuário, em fazendas em Goiás e Minas Gerais. "Nunca passou pela minha cabeça ser artista", afirmou a profissional, fruto do antigo relacionamento de Leonardo com Sandra Gonçalves.

"O interesse pela área da agricultura vem de berço", ela contou, numa entrevista recente. "Cresci em Goiás, entre Goiânia, Jaraguá e Guapó. E sempre fui para a fazenda com meu pai, em Jussara [na fazenda Talismã, de Leonardo]. A família da minha mãe é de pecuaristas, então sempre tive o contato do lado deles. E a história do meu pai também vem do campo", explicou a moça.

Monyque vive, há mais ou menos sete anos, com a namorada, a também agrônoma Jessica Kalossi. As duas costumam publicar vários registros juntos nas redes sociais, e costumam frequentar a casa de Virginia e Zé Felipe, já que atualmente também moram em Goiânia. "Consigo ver mais o Zé porque ele também mora em Goiânia", afirmou, na mesma entrevista.

