Quem é o personal trainer que Lauana Prado levou para a Festa de Barretos

Um dos grandes nomes da edição 2024 da tradicional Festa do Peão de Barretos, Lauana Prado levou para o festival o personal trainer Fabrício Martinho para não perder nenhum dia de malhação.

"Estou com a Lauana 24 horas por dia", disse ele ao gshow, na última quinta-feira, pouco antes de a estrela subir ao palco. "Hoje moro próximo a ela, porque facilita estar por perto, cuidando da alimentação também".

Fabrício Martinho é profissional de educação física e nutricionista, se apresenta como "coach" e criador do "Método Coach Fabricio", com programas de treinos para emagrecimento e ganho de massa muscular. Ele oferece consultoria online, com treinos gravados em vídeo.

É Lauana que tem a presença dele constante na academia.

"Tenho acompanhado a Lauana em todos os shows, na rotina, no dia a dia e estou superfeliz. Ela também me dá esse feedback, sobre o desempenho durante os shows, que é muito pesado, e fala de ter melhorado a qualidade de vida depois dos treinos, dietas e tudo mais", disse ao gshow.

Os dois se conheceram em janeiro, quando ela estava treinando de forma errada. Depois de corrigi-la, foi chamado para ajudar na preparação para o carnaval e para a gravação do DVD "Transcende ao vivo".

Festa em Barretos

O tradicional festival de música acontece pela 69 vez este ano, e Lauana foi uma das atrações da abertura da festa. Ao todo, são 11 dias e mais de 100 shows, que terminam no dia 23 de agosto. Além dela, já se apresentaram Simone Mendes, Bruno & Marrone, Maiara & Maraisa e Michel Teló, todos atrações de sexta-feira (16).

Ainda fazem show neste fim de semana Ana Castela, Jorge & Mateus e Cesar Menotti & Fabiano (no sábado) e Matheus & Kauan e Edson & Hudson (no domingo).

