Quem sai na Fazenda 16? Enquete aponta eliminação de hoje com alta rejeição; veja prévia de votação

A- A+

Juninho, Luana e Fernando estão na roça de "A Fazenda 16" nesta semana. Mas, afinal, quem será eliminado do programa hoje, nesta quinta-feira (28)?



Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis em redes sociais apontam — de maneira unânime — que o chef de cozinha Fernando Presto, ex-Master Chef, deixará o reality show, já que é o participante com menor preferência do público.



De acordo com a pesquisa realizada pela coluna Play, do GLOBO, apenas 4% dos espectadores querem que ele permaneça no confinamento.

A mesma pesquisa realizada pelo GLOBO mostra que a influenciadora digital Luana Targino desponta, nesta reta final do programa, como franca favorita entre o público. Isso porque 81% das pessoas afirmam que desejam que ela fique na atração. O cantor Juninho Bill, por outro lado, tem apenas 15% dos votos positivos dos espectadores.



Quando é a final da Fazenda?

A apresentadora Adriane Galisteu divulgou, enfim, a data da grande final desta edição de "A fazenda". O programa chega ao fim no dia 19 de dezembro de 2024, uma quinta-feira, data em que será anunciado o vencedor do programa, que levará R$ 2 milhões para casa.

Veja também

CINEMA Confira o calendário da temporada de premiações para ''Ainda Estou Aqui'' até o Oscar 2025