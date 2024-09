A- A+

STREAMING Quem são os irmãos Menendez ? confira o trailer de novo true crime de Ryan Murphy Roteirista foi o responsável, juntamente com Ian Brennan, pelo sucesso ''Dahmer: Um canibal americano'' na Netflix

Depois do sucesso de ''Dahmer: Um canibal americano'', a Netflix coloca no ar no dia 19 de setembro um novo true crime roteirizado por Ryan Murphy e Ian Brennan, cujo trailer foi divulgado nesta quarta-feira. "Monstros — Irmãos Menendez: Assassinos dos pais" faz parte de uma antologia sobre grandes crimes da história americana.

A história gira em torno dos irmãos Erik e Lyle, condenados à prisão perpétua em 1996, pelo assassinato dos pais, os milionários José e Kitty Menendez, ocorrido em 1989. José, inclusive, era nome forte do show business, empresariando bandas como os Menudos.





O julgamento, na época, foi amplamente coberto pela mídia e os irmãos foram acusados de matar os pais por causa de herança. Uma das linhas usadas pela defesa foi de que José abusava sexualmente dos filhos.

Lyle é interpretado por Nicholas Alexander Chavez e Eric, por Cooper Koch) Menendez. A mãe Kitty é vivida por Chloë Sevigny e o pai, Jose, por Javier Barden.

