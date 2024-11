Quincy Jones convenceu Will Smith a virar ator e estrelar ''Um Maluco no Pedaço''

Foi Quincy Jones quem apostou em Will Smith para ser ator. E o astro de Hollywood homenageou o produtor musical, que morreu neste domingo, 3, aos 91 anos. O ator disse que Quincy era seu "mentor, pai e amigo".

"Quincy Jones é a verdadeira definição de mentor, pai e amigo. Ele me apontou para as melhores partes de mim. Ele me defendeu. Ele cuidou de mim. Ele me encorajou. Ele me inspirou. Ele chamou minha atenção quando precisou. Ele me deixou usar suas asas até que as minhas fossem fortes o suficiente para voar", escreveu o ator.