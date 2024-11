Quincy Jones: Milton Nascimento presta homenagem após morte do produtor: ''Querido irmão''

A- A+

Milton Nascimento usou as redes sociais, nesta segunda-feira (4), para prestar um tributo ao colega Quincy Jones, produtor musical que morreu, aos 91 anos, no último domingo (3). Os dois eram amigos desde 1967 e trabalharam juntos. Em 2007, o brasileiro recebeu o norte-americano em sua casa, no Rio de Janeiro — na ocasião, ele promoveu um evento com feijoada para o empresário.



"Quincy foi um grande admirador e disseminador da música brasileira pelo mundo, e produziu muitos dos discos mais emblemáticos e importantes da história da indústria musical", enalteceu Milton.

Na publicação realizada por meio do Instagram, Milton lembrou que, recentemente, teve uma conversa com o amigo por meio de videochamada. "Há um tempo, ele me ligou por videochamada, e matamos um pouco da saudade, que, agora, será eterna. Descanse em paz, querido irmão", afirmou.

Nome por trás de alguns dos discos mais importantes da indústria da música — entre os quais "Thriller", de Michael Jackson —, Quincy Jones tem uma extensa lista de premiações, que inclui 28 Grammys, dois Oscars honorários e um Emmy. Segundo Arnold Robinson Robinson, produtor do músico, ele morreu em casa, em Los Angeles, cercado de amigos e família.

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (04/11 até 09/11)