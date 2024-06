A- A+

São João 2024 Raminho do Acordeon é destaque do "Arraiá das Pás", no Clube das Pás, nesta sexta (21) Os ingressos para o Arraiá das Pás custam R$ 25 (meia-entrada para todos até as 00h) e estão disponíveis na bilheteria do Clube

O Clube das Pás realiza o “Arraiá das Pás”, nesta sexta (21), com direito a decoração junina, arrasta-pé e uma quadrilha que animará o salão nobre da casa. Entre as atrações musicais, o cantor Raminho do Acordeon, Banda Paixão Brasileira do Brega, além da tradicional Orquestra das Pás. O evento tem início a partir das 19h.

Raminho do Acordeon é natural de Ipojuca e tomou gosto pelo forró quando ainda era uma criança. Na sua adolescência, Raminho aprendeu a puxar o fole da sanfona e logo começou a se apresentar cantando as músicas do Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

Os ingressos para o Arraiá das Pás custam R$ 25 (meia-entrada para todos até as 0h e estão disponíveis na bilheteria do Clube que fica localizado na Rua Odorico Mendes, nº 263 - Campo Grande, Recife. Mais informações pelo telefone (81) 3223-2390

SERVIÇO

"Arraiá das Pás” nesta sexta (23), véspera de São João

Quando: Sexta 21 de junho de 2024 – Raminho do Acordeon, Banda Paixão Brasileira do Brega e Orquestra das Pás.

Onde: Clube Carnavalesco Misto das Pás fica na Rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Recife.

Horário: 19h

Ingressos: R$ 25 (meia-entrada para todos até as 00h)

Informações: Telefone: (81) 3223-2390

