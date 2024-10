Raquel Brito está bem, é o que informa Davi sobre o estado de saúde da irmã

A- A+

O ex-BBB Davi Brito foi às redes sociais nesta segunda (7) para atualizar o estado de saúde de sua irmã, Raquel Brito, após ela deixar “A Fazenda 16” por motivos de saúde.

Raquel Brito foi desclassificada do reality após passar mal durante a realização da Prova de Fogo. A influencer (e, agora, ex-Peoa) precisou ser hospitalizada e ficar em repouso.

Após um dia inteiro de rumores e informações desencontradas, Davi foi às redes sociais para atualizar o estado de saúde da irmã e tranquilizar os seguidores e fãs.

"Raquel está bem. Acabei de falar com ela agora há pouco. Ela está super bem, tranquila e leve. Só estou aqui para tranquilizar os meus fãs e as pessoas que me seguem. Está tudo bem, graças a Deus, e vai continuar tudo bem", disse o ex-BBB.

Davi também disse que Raquel irá cumprir todos os compromissos que tem com a Rede Record e, em seguida, voltará a Salvador (BA), para ser acolhida pela família.

Confira momento em que Raquel Brito passa mal e deixa A Fazenda 16

Boatos

Com a saída de Raquel Brito de A Fazenda, uma série de rumores e informações desencontradas começou a agitar a web.

A mãe da influenciadora, Rosângela Brito, chegou a declarar que a filha estaria entubada, o que foi desmentido pela equipe de Raquel. Também foi especulado – devido a uma declaração da própria Raquel durante o confinamento – de que ela estaria grávida.

Boletim médico

Na noite desta segunda (7), um boletim médico relata o que aconteceu com Raquel e os cuidados que a influenciadora está recebendo.

"A participante Raquel Brito Santos de Oliveira apresentou episódio súbito de dor torácica. Está passando por exames laboratoriais e de imagem, recebendo tratamento medicamentoso e necessita permanecer em repouso e hospitalizada neste momento", dizo boletim, assinado pelo cardiologista e coordenador médico de A Fazenda, Leandro Santini Echenique.



