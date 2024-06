Refilmagem do clássico de terror de 1922, 'Nosferatu' ganha seu primeiro trailer; veja vídeo

A- A+

Refilmagem do clássico do expressionismo alemão de 1922, "Nosferatu" teve seu primeiro trailer lançado nesta segunda-feira (24). Escrito e dirigido por Robert Eggers, diretor de "A Bruxa" (2015), "O Farol"(2019) e "O homem do Norte" (2022), o longa será lançado em 25 de dezembro nos EUA (ainda não há data de estreia confirmada no Brasil).

O remake mantém os nomes dos personagens do longa de F.W. Murnau, um dos maiores clássicos do cinema de terror de todos os tempos. Primeira adaptação do romance de Bram Stoker (1847-1912) para o cinema, o longa não obteve a autorização dos detentores dos direitos para ser filmado, restando ao diretor alemão a opção de alterar o nome dos personagens.

Bill Skarsgård (o Pennywise da refilmagem de "It" e o Marquês de "John Wick 4") interpreta o Conde Orlok, o Conde Drácula da obra original; Willem Dafoe é o Professor Albin Eberhart Von Franz, um ocultista que se transforma em caçador de vampiros, versão de Abraham Van Helsing; e Lily-Rose Depp como Anna Harding, a jovem que desperta o sentimento do vampiro, que tem o nome de Mina Harker no texto original.

As cenas do trailer mostram que a direção fará referências à estética do expressionismo alemão, como o contraste entre áreas de claro e escuro e o uso de sombras como elemento de suspense. Em 1979, o diretor Werner Herzog dirigiu uma refilmagem do longa de 1922, "Nosferatu - O vampiro da noite", com Klaus Kinski no papel do vampiro.

