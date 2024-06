'Renascer': Marcos Palmeira e Malu Mader revivem romance após 8 anos da atriz fora de novelas

A- A+

“ Renascer” logo ganhará mais um nome de peso no elenco. Uma participação da atriz Malu Mader, que estava há oito anos sem fazer novelas de forma fixa, foi confirmada na trama das 21h da TV Globo na última quinta-feira (20).

De acordo com a emissora, a artista dará vida a uma empresária, Aurora, que despertará os sentimentos de José Inocêncio, vivido por Marcos Palmeira. Os atores, por sinal, já fizeram um par romântico cerca de 20 anos atrás, em ‘Celebridade’, novela do autor Gilberto Braga.

Malu começará a aparecer na novela nas próximas semanas. De acordo com o site Notícias da TV, o contrato da atriz ainda não chegou à fase de assinatura, porém a participação na novela já está confirmada desde quarta-feira (19).

Entrada da personagem na novela

O primeiro encontro de Aurora com José Inocêncio, no remake escrito por Bruno Luperi, acontece quando a empresária chega às terras do fazendeiro, buscando contratá-lo para dar uma consultoria na indústria onde trabalha, no Espírito Santo. Os dois logo devem se encantar um pelo outro.

Em 2003, Malu Mader e Marcos Palmeira viveram, respectivamente, Maria Clara Diniz e Fernando, o casal protagonista de “Celebridade”. A novela, que contava ainda com Claudia Abreu no papel da vilã Laura.

No filme “Boca de Ouro”, adaptação do clássico de Nelson Rodrigues, lançado em 2019, eles também fizeram par romântico.

