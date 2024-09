Roberto Carlos atualiza letra de 'Desabafo' em nova turnê: "Agora é na hora que ela quer"

A- A+

São 83 anos de idade e quase 70 de carreira. “Detalhes” está sempre lá. “Jesus Cristo” é o sinal de que as rosas estão por vir, lançadas ao público feminino e fiel quando termina a apresentação.



O maestro, Eduardo Lages, acompanha o Rei há uma vida. A potente Big Band com seus cabelos estrategicamente datados e irretocáveis também. Moral da história: não se espera nada de novo quando o assunto é Roberto? Não há dúvida de que quem vai a um show de Roberto Carlos espera que ele dê o que o público quer.



No show carioca da turnê 2024, que aconteceu neste sábado (31), no Qualistage, ele fez isso. Mas também fez mais.

Dono de um vigor de dar inveja, Roberto mostrou que os tempos são outros. Não é de hoje que ele anda mexendo nas letras de clássicos. Alguns por conta do TOC, outros pela superstição. Mas dessa vez o motivo foi diferente. E veio na quinta música do setlist, quando cantou “Desabafo”. O trecho da letra sobre a impotência diante de uma paixão grau 7 na escala Richter diz: ”Você é mais que um problema, É uma loucura qualquer. Mas sempre acabo em seus braços, na hora que você quer”.

Roberto cantou, pensou e explicou: “Agora é diferente, é na hora que ela quer”. A plateia riu, ele continuou e pediu que só os homens cantassem a parte da letra sob a ótica da mulher. Foi “xoxamente’’ correspondido… “Vocês são uns desafinados’’, observou ao coro masculino.

Vestindo terno branco, com cenário forçando a barra no azul, suas cores de fé, Roberto Carlos estava bem-humorado. Não deu pito na platéia que cantava alto demais e o atrapalhava, como fez em um show recente, mas, visivelmente, gosta de ser ouvido no que diz no palco. Fez piadas e se mostrou quase indignado diante de um “sexo’’ bem desanimado do coro no fim de “Côncavo e convexo’’: “Como foi a noite de vocês ontem??? Porra…”.

Nesse sentido do encaixe perfeito, difícil imaginar a resposta. Mas a noite de sábado foi especial para muita gente que estava ali. Gente que fez fila para tirar foto no banner com a imagem do Rei e que comprou canecas, camisetas e outros souvenires com a estampa de Roberto. Que é a mesma de sempre, só que diferente.

Quais são os carros de Roberto Carlos

Roberto Carlos foi flagrado dirigindo um carrão pelas ruas da Urca, zona sul do Rio, na tarde deste sábado (31), algumas horas do show que fará na cidade. O cantor, de 83 anos, estava em um Audi RS 5, modelo de luxo avaliado em ao menos R$ 860 mil.

O carro do Rei é azul, cor favorita do artista. Mas o cantor de 83 anos não se limita a ter apenas um carro de luxo; na verdade, ele tem uma impressionante coleção de veículos; confira:

Calhambeque

Na garagem de Roberto Carlos há uma réplica do seu amado calhambeque, com fotos compartilhadas no Instagram do cantor. O "calhambeque" é, na verdade, um Chevrolet Coupe de 1933 (uma réplica fiel do original) e é um objeto de grande estima para o Rei da música brasileira. Sua ligação com o Calhambeque é evidente na letra da sua famosa canção, onde ele expressa sua preferência pelo carro antigo em vez de trocá-lo por um Cadillac reluzente.

Chrysler Imperial 1965

A garagem de clássicos de Roberto Carlos não estaria completa sem o Chrysler Imperial 1965. Este carro de luxo é um verdadeiro símbolo de elegância e sofisticação, com seu design distinto, detalhes cromados e interior luxuoso. O ator posou ao lado do carro durante passeio por Fort Lauderdale, Flórida (EUA).

Lamborghini

Roberto Carlos também adora uma coisa moderna, não é a toa que o cantor também tem uma Lamborghini Galardo na sua garagem, que custa mais de 1,2 milhão.

Cadillac

O Cadillac Eldorado vermelho de 1959 é uma peça essencial na coleção de clássicos de Roberto Carlos. É um símbolo importante na história do cantor, afinal foi com este veículo que Roberto Carlos ampliou seu sucesso, imortalizando a canção "Cadillac". A música é uma das mais icônicas do cantor, retratando o protagonista dirigindo seu Cadillac vermelho e expressando seu amor pelo carro e pelas emoções que ele evoca.

Mas não para por aí

De acordo com o site "Auto Esporte", entre outros carrões, Roberto Carlos já teve: um Oldsmobile Cutlass 1966, um Chevrolet Impala Sedan 1964, um Cadillac Limousine 1962, um RS 5 Coupé e um Jaguar E-Type.

