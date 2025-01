Roberto Tapioca lança "Hombridade" e "O Orgulho Fala Mais Alto", seus dois novos romances

A- A+

O escritor pernambucano Roberto Tapioca segue alimentando sua profícua produção literária, desta vez com dois novos livros. Membro da Academia de Letras do Sertão Pernambucano (Alespe), Tapioca anunciou o lançamento dos romances “Hombridade” e “O Orgulho Fala Mais Alto”.



Segundo o autor “Hombridade” apresenta preceitos essenciais para a formação primária de um núcleo familiar.

“O livro destaca como a harmonia, o amor familiar e a solidariedade podem moldar o comportamento humano. A historia narra a trajetória de duas pessoas com comportamentos distintos, enfatizando seus erros e a capacidade de corrigí-los com hombridade”, destaca Roberto Tapioca.

Já em “O Orgulho Fala Mais Alto”, o escritor aborda como o orgulho pode interferir em um relacionamento amoroso. “Pequenas atitudes podem transformar-se em grandes problemas, capazes de destruir uma vida inteira. Afinal, quem ama, tolera”, explica o autor.



Os livros estão à venda por R$ 25 cada exemplar, na livraria Imperatriz do Shopping Recife e também diretamente com o autor, pelo telefone (81) 999751273 ou pelo e-mail [email protected]

Sobre o autor

Formado em marketing, Roberto Tapioca se define como “mercadólogo por formação, vendedor por paixão, viajante por profissão, historiador por vocação e pesquisador do cangaço”.

Trabalhou na área comercial como gerente de vendas e hoje é aposentado. No campo da literatura, é acadêmico da Academia de Letras do Sertão Pernambucano (Alespe), da Academia Serra Talhadense de Letras e da Academia Pernambucana de Letras.

Roberto Carvalho de Oliveira, carinhosamente chamado de Roberto Tapioca, é escritor e pesquisador.



Outras obras

Roberto Tapioca é autor de diversos livros, entre eles, “Olinda, Peladeiros e seus apelidos”, "Lampião - o mito" (com 26 mil exemplares vendidos, adaptado para peça de teatro e traduzido para inglês e francês); “Que família é essa, minha gente?”, “A origem dos nomes obscenos”, “Comparação popular”, “Expressões nordestinas”, "Futebol é isso aí", “O orgulho fala mais alto”, “Recife Antigo, história de um passado”, “Sou vendedor”, e “Santo é seu nome”.



Em 2018, fez o duplo lançamento com "João Pessoa - Presidente - Parahyba", que trata da morte de João Pessoa no Recife, e "Uma História de 1930". Em dezembro de 2024, lançou “Recife Antigo - História de um passado”, reunindo recordações e curiosidades da capital pernambucana entre os anos de 1950 e 1990.



