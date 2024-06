A- A+

FREVÁLIA Romero Ferro arremata "Frevália" com Lia de Itamaracá e Fafá de Belém entre as participações "Lado do B" do projeto foi lançado nas plataformas digitais na última sexta-feira, 31 de maio

Para além do inebriar das ruas de fevereiro e do compasso regido por surdos e clarins, o frevo pode (e deve) pulsar em outras direções e cadências.



E pelo menos desde 2016, o Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade tem circulado em palcos que transcendem o seu berço esplêndido, o Carnaval, chegando a públicos e gerações em roupagem que transita entre o pop e o tropical da música brasileira, com assinatura do artista pernambucano Romero Ferro - autor de "Frevália", projeto que ganhou o "Lado B" em lançamento na última sexta-feira, 31 de maio, nas plataformas digitais.

A primeira parte do disco, com seu "Lado A", foi lançada em fevereiro com cinco faixas iniciais, agora completadas por outras, tanto quanto diversificadas em vozes e ritmos, reforçando as parcerias musicais de Romero e o seu intuito de ampliar a vastidão do frevo em outras possibilidades.





O frevo de Lia

Entre as faixas de "Frevália - Lado B", Lia de Itamaracá dá voz junto a Romero Ferro ao frevo de Nelson Ferreira e Aldemar Paiva, o "Frevo da Saudade" (1973), com releitura característica em voz da cirandeira pernambucana.

E em "Frevinho", música da artista curitibana Thaís Gulin em parceria com Moreno Veloso, no disco "ôÔÔôôÔôÔ" (2011), fica a cargo de Fafá de Belém tomar a frente do dueto com o pernambucano que, segundo o próprio confessa, "gravar com ela foi um sonho realizado".



"Bicho Maluco Beleza", canção obrigatória em folias de todo o País, também ganhou releitura com Ferro ao lado do cantor paulista Rodrigo Alarcon.



O "Lado B" traz composição de Joyce Alane e seu "Bloco da Paixão", canção assinada por ela e Romero Ferro que faz releitura da faixa com Bixarte. A nova face do disco é arrematada com "Tudo em Você é Tão Bom" - faixa autoral que tem também as assinaturas de Juliano Holanda e Duda Brack.

O "Lado A" de "Frevália” contou com as participações de Daniela Mercury ("Banho de Cheiro"), Clarice Falcão ("Irônico"), Mart'nália ("Colemim") e Gaby Amarantos ("Em Plena Lua de Mel"). Esta última, versão do clássico do brega pernambucano cantado por Reginaldo Rossi (1944-2013), concorre como "Melhor Canção Popular" no Prêmio da Música Brasileira 2024.

Frevália como festival

Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador e Belém devem receber o projeto "Frevália", desdobrado em intervenções artísticas, documentários, debates e outras ações.

Os shows também vão fazer parte do projeto, que ainda não tem data para iniciar a circulação Brasil afora. Realizados sob o comando de Romero Ferro, as apresentações terão a participação de Pabllo Vittar, Gloria Groove, Liniker, Daniela Mercury, Gaby Amarantos, Alceu Valença e Elba Ramalho.

