MÚSICA Com clipe de "Taste", Sabrina Carpenter lança novo álbum e fãs sugerem "indiretas"; entenda Faixa, que ganhou vídeo com presença de Jenna Ortega, integra o disco "Short n' Sweet"

Sabrina Carpenter lançou, nesta sexta-feira (23), seu aguardado novo álbum. “Short n’ Sweet” chega ao público junto com o clipe da faixa “Taste”, com participação de Jenna Ortega.

Ao lado da atriz de “Wandinha” e “Pânico”, a cantora encena a história de duas mulheres em guerra. Interessadas pelo mesmo homem, elas o disputam de forma brutal e sangrenta. No final, elas deixam a rivalidade de lado e se beijam.

Nas redes sociais, a música ganhou forte repercussão. Fãs de Sabrina Carpenter sugerem que a letra e o vídeo teriam como inspiração o breve relacionamento não oficializado com Shawn Mendes.



A artista teria ficado com o cantor canadense entre fevereiro e março de 2023, embora os dois nunca tenham confirmado o romance. Em abril do mesmo ano, Shawn foi flagrado aos beijos com Camila Cabello, sua ex-namorada, no festival Coachella.

“Eu ouvi dizer que vocês voltaram e, se isso for verdade, você vai ter que sentir meu gosto quando ele te beijar”, diz a letra de “Taste”, apontada pelos fãs de Sabrina Carpenter como uma “indireta” para Cabello.

O álbum “Short n’ Sweet” conta com 12 faixas, incluindo sucessos como “Please Please Please” e “Espresso”. Além de “Taste”, os fãs encontraram possíveis referências ao caso com Shawn Mendes em outras canções.

Em “Sharpest Too”, por exemplo, a loira canta: “Nós nunca conversamos sobre como você encontrou Deus na casa da sua ex. Sempre fazia questão de deixar o celular virado pra baixo. Parece que, da noite pro dia, virei uma v*dia que agora você odeia”.

