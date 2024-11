"Yellowstone": Saiba como Kevin Costner se despediu da série

A- A+

Depois de cinco temporadas de sucesso, Kevin Costner se despediu definitivamente de " Yellowstone". Ele interpretava John Dutton, protagonista da produção de Taylor Sheridan sobre a família que ocupava um dos maiores ranchos de Montana e estavam no centro de disputas de terra com tribos indígenas, incorporadoras imobiliárias e autoridades corruptas.

(contém spoiler)

Com a estreia da segunda parte da quinta temporada no último domingo dos Estados Unidos, os fãs descobriram, logo no início do episódio que o patriarca da família morreu por causa de um ferimento de bala. Ele foi assassinado em uma trama envolvendo Sarah Atwood (Dawn Olivieri), que mantém um relacionamento amoroso com Jamie Dutton (Wes Bentley).

Costner confirmou em junho que não voltaria para a nova temporada e fez o anúncio nas redes sociais.

"Só quero falar a vocês e informar que, após esse longo ano e meio trabalhando em ‘Horizon’ e fazendo tudo o que era necessário, e pensando em ‘Yellowstone,’ essa série que eu amo e sei que vocês amam, percebi que não vou conseguir continuar na Temporada 5B ou no futuro."

O western “Horizon: an american saga” foi o primeiro de uma série de cinco filmes planejada por Costner. Nesta estreia, ele narra a expansão para o oeste do território americano antes e depois da Guerra Civil.

Na segunda-feira, ator foi um dos convidados do programa “The Michael Smerconish Program” da Sirius XM e revelou não ter visto o episódio. Ele nem sabia que iria ao ar no dia anterior tampouco tinha ideia do destino do personagem, disse.

"Na verdade, descobri sobre isso hoje de manhã," disse.

