Saiba quais doramas o ator sul-coreano Park Min-jae participou antes de falecer

Mais uma perda abala o universo dos doramas coreanos. Nesta segunda-feira (2), a agência Big Title confirmou o falecimento do ator sul-coreano Park Min-jae, aos 32 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca súbita em 29 de novembro, enquanto estava na China. A notícia foi recebida com comoção por fãs e colegas de trabalho.

O anúncio oficial foi reforçado por uma declaração emocionante de seu irmão mais novo, que usou as redes sociais para compartilhar sua dor e prestar uma última homenagem: "Meu amado irmão foi descansar. Espero que o máximo de pessoas possível possa se lembrar do meu irmão. Por favor, entendam que não posso contatar todos individualmente."

Um ator que sonhava alto

Nascido em 1991, Park Min-jae ganhou destaque em k-dramas como "As Três Irmãs", " The Fabulous" e "Isso Se Chama Amor". Mais recentemente, participou de produções que dialogavam com temas contemporâneos, como o dorama LGBT "My Damn Business" e "Snap and Spark". Embora seus papéis fossem coadjuvantes, sua dedicação e carisma não passaram despercebidos.

Min-jae sonhava em expandir sua carreira para além das fronteiras da Coreia do Sul, e sua última viagem à China fazia parte desse objetivo. Sua assessora, Hwang Ju-hye, compartilhou seu pesar em nota oficial.

"O cara que disse que conquistaria a China e faria uma viagem de um mês fez uma jornada muito mais longa. Foi tão repentino e tão chocante… Fiquei grata por ser sua representante, mesmo que por pouco tempo. Nunca esquecerei o nome, Ator Park Min-jae!".

A morte súbita de Park Min-jae gerou reflexões sobre a fragilidade da vida e deixou sua família, amigos e fãs em luto profundo. De acordo com a imprensa sul-coreana, o ator não apresentava problemas de saúde conhecidos, o que tornou o ocorrido ainda mais inesperado.

A agência Big Title também prestou uma homenagem: "Park Min-jae, um ator talentoso que amava o que fazia e sempre deu o seu melhor, partiu para o céu. Somos imensamente gratos por todo o amor e apoio que ele recebeu. Embora não possamos mais vê-lo atuar, sempre nos lembraremos dele com orgulho como parte da nossa família. Que ele descanse em paz."

O funeral de Park Min-jae será realizado na próxima quarta-feira (4), no Seoul National University Hospital, na Coreia do Sul. O local de seu enterro ainda não foi divulgado, mas a cerimônia promete ser marcada por homenagens à altura de seu talento e impacto.

