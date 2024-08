A- A+

MÚSICA Saiba quem é Grelo, o cantor mais ouvido do País e com mais de 500 composições Artista goiano é o queridinho da atual 'parada de sucessos' da Música Popular Brasileira

O Grelo não precisa de muito, não

Só peço a Deus muita saúde

E que Ele continue aí nos abençoando pra que a gente consiga comprar

Um mé, o leitin dos menino e o Modess da muié

O resto é só fé

Provavelmente a transcrição acima, trecho da canção "Só Fé", não só já foi ouvida mas também cantarolada por boa parte de quem está por aqui, lendo estas linhas.



Viral, e com mais de 25 milhões de reproduções apenas no Spotify, o hit trouxe à tona um artista goiano até então desconhecido das "paradas de sucesso" - embora reproduzido com outras composições por nomes de peso da música brasileira.



Trata-se do artista Gabriel Ângelo Furtado de Oliveira, 26, conhecido (artisticamente) como Grelo.



É dele a música exposta em versos simples, na contramão de estéticas elaboradas, e em tom que denota a ideia de que a vida pode "ser de boa", e não precisa de muito para ser feliz.







Tal qual no Spotify, também na plataforma de música Deezer, "Só Fé" segue liderando o TOP 10 Brasil.



"De Graça ou Pagando", "Vida Loka" e "Perto de Você", são outras canções elencadas pela Deezer, entre as mais reproduzidas

Queridinho dos sertanejos

Natural de Anápolis (GO), estado que centraliza um núcleo considerável de cantores sertanejos, Grelo é compositor de sucessos conhecidos por outras vozes da música brasileira.



"Erro Gostoso", por Simone Mendes, e "Traumatizei", pela dupla Henrique e Juliano, são exemplos de canções assinadas por Grelo (em parceria).

Crédito: Marcel Bianchi/Divulgação

Inclusive é dele também a clássica "Esqueça-me Se For Capaz", cantada por Marília Mendonça (1995-2021) e Maiara & Maraísa, nomes entre tantos outros que reproduzem suas composições.



Ecad e Billboard Brasil

E para além de ter viralizado com "Só Fé" e de ter outras dezenas de canções reproduzidas País afora, o artista goiano tem registrado no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), mais de 500 composições.



Vale ressaltar, ainda, que "Só Fé", lançada no último mês de julho, também ocupa o topo da Billboard Hot 100 (Brasil) da última semana.

Clipe oficial

Já em seu canal no YouTube, intitulado "Grelo da Seresta" - um de seus pseudônimos registrados no Ecad, junto a 'Dê Angelo' e 'Gabriel Ângelo', o hit "Só Fé" ganhou clipe oficial.



Lançado há pouco mais de dez dias, e anunciado pelo próprio autor em sua página no Instagram, o vídeo já conta com mais de 6 milhões de visualizações.





Cortejado por João Gomes

O pernambucano João Gomes é fã assumido do novo queridinho da música no País.



Em comentário no Instagram do artista goiano - que soma mais de 2 milhões de seguidores - sobre o lançamento do clipe de "Só Fé", o cantor de Serrita, no Sertão do Estado, comentou: "É o grelooo" - jargão dito por Gabriel Ângelo como uma espécie de marca registrada de seu trabalho.



Outras postagens na página chamam atenção também, pelas curtidas de João Gomes. Inclusive, ambos se seguem na rede.



Veja a letra completa de "Só Fé"

O Grelo não precisa de muito, não Só peço a Deus muita saúde E que ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar Um mé', o leitinho dos menino e o módice da muié' O resto é só fé É o Grelo! Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nóis E a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas criança, eu coisei com a muié' Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé' O leitinho das criança e o módice da muié' O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé' O leitinho das criança e o módice da muié' O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É o Grelo Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nóis e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Dei um beijo nas criança, eu coisei com a muié' Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé' O leitinho das criança e o módice da muié O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé' O leitinho das criança e o módice da muié' O resto é só fé, só fé, só fé Só quem é humildade vai cantar assim, ó Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé' O leitinho das criança e o módice da muié' O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé' O leitinho das criança e o módice da muié' O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Muita fé, fé, fé, fé, fé, fé, fé...

Veja também

Atentado Taylor Swift diz ter sentido 'medo' e 'culpa' após ameaça de atentado em Viena