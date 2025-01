Grávida aos 43 anos: Saiba quem é Richard Neuman, pai do primeiro filho de Dani Calabresa

A- A+

Casada com o publicitário Richard Neuman, Dani Calabresa, de 43 anos, anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (21) sua primeira gravidez.

Nas fotos, a humorista aparece com a barriguinha à mostra enquanto o marido está "desmaiado" com o teste positivo em mãos.

“Temos um turu-turinho aqui dentro. Obrigada, meu Deus! A gente estava doido para contar para vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?”, brincou a apresentadora no perfil do Instagram.

Dani e Richard começaram a namorar em dezembro de 2019.

Durante um podcast apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, Dani revelou detalhes sobre o início do relacionamento, incluindo como a pandemia da covid-19 os levou a tomarem a decisão de morar juntos apenas dois meses após se conhecerem.

Em novembro de 2022, os dois se casaram, em uma cerimônia luxuosa em São Paulo. A celebração contou com a presença de vários famosos e com show do cantor Luan Santana e do grupo É o Tchan.

Quem é Richard Neuman?

Richard Neuman, publicitário de 41 anos, é formado pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

Ele é sócio de uma agência especializada em assessoria para influenciadores digitais do segmento esportivo.

Nas redes sociais, Richard é discreto e possui mais de 50 mil seguidores no Instagram.

