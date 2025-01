A- A+

HOLLYWOOD Saiba quem foi estrela que teve casos com mais de 150 atrizes, incluindo uma das mais desejadas Glenn Ford, nascido no Canadá, faz parte da história da indústria cinematográfica por seu trabalho na tela e suas aventuras fora dela

Poucos filmes de Hollywood da década de 1940 tiveram tanto sucesso de bilheteria ou se tornaram fenômenos culturais globais quanto Gilda, o filme de 1946 dirigido por King Vidor e estrelado por Rita Hayworth, cuja vida artística e pessoal mudou para sempre depois de interpretar a mulher sedutora do título. Cinéfilos de todo o mundo lembram há quase oitenta anos a famosa cena em que Gilda dança e canta para o público no cassino de Buenos Aires onde a trama se passa. Mas poucos reparam seu colega de elenco: Glenn Ford.

Reza a lenda que, no processo de pré-produção do filme, ofereceram o papel do jogador desavergonhado Johnny Farrell a Humphrey Bogart, que, após ler o roteiro, rejeitou a proposta porque, como afirmou, com Hayworth no papel de Gilda, o público não olharia para mais ninguém na tela. A história provou que ele estava certo, mais cedo ou mais tarde.

Embora Ford tenha estrelado o filme com a atriz, os pôsteres e a publicidade em torno de Gilda focaram apenas na imagem do deslumbrante Hayworth.



É claro que para Ford sua participação no filme também foi uma experiência transformadora. Inicialmente foi seu primeiro filme em Hollywood depois de se alistar na Marinha em 1943 para contribuir com o esforço das forças armadas locais durante a Segunda Guerra Mundial.

A sensação que o filme causou abriu portas para inúmeros projetos, mas também o aproximou ainda mais de Hayworth, com quem iniciou um romance durante as filmagens.



Embora ambos fossem casados na época, o relacionamento deles era um segredo aberto, a tal ponto que o chefe dos estúdios Columbia, Harry Cohn, ligava para eles incessantemente para pedir que parassem de se ver e até instalou microfones nos camarins deles para espioná-los.

Uma tática que Ford replicou anos depois em sua vida pessoal quando, segundo seu próprio filho, Peter, teve que lidar com centenas de amantes que passaram pela cama do pai, incluindo pessoas famosas como Marilyn Monroe, Joan Crawford, Judy Garland, Barbara Stanwyck, Brigitte Bardot e Debbie Reynolds, entre muitas outras.

A verdade é que a vida do ator nascido em 1º de maio de 1916 em Quebec, no Canadá, com o nome de Gwyllyn Samuel Newton Ford, não teve as complicações ou carências que motivaram muitos de seus colegas.



Pelo contrário, sua família era rica e distinta, seu pai era executivo de uma empresa ferroviária canadense e sobrinho de um ex-primeiro-ministro, e, na verdade, os Ford eram parentes de Martin Van Buren, o oitavo presidente dos Estados Unidos.

Mesmo assim, aos sete anos, o futuro ator mudou-se com os pais para Santa Monica, na Califórnia, e a proximidade com a indústria cinematográfica chamou sua atenção.



Ao sair do ensino médio, começou a participar de peças com as quais fez turnês pelo país e graças às quais se aproximou do mundo do cinema. Embora em princípio a proximidade fosse relativa: Ford trabalhava nos estábulos de Roy Rogers, o lendário ator ocidental.

Seu pai aceitou seu interesse em atuar, mas o fez com uma condição: o menino poderia tentar a carreira de ator, desde que adquirisse outras habilidades mais práticas para ganhar a vida. E assim fez: aprendeu mecânica, canalização e até se dedicou à instalação de telhados e janelas.



Anos mais tarde, como um dos atores de maior bilheteria de Hollywood, Ford aplicou seus conhecimentos para equipar sua própria mansão em Beverly Hills onde, sem o conhecimento de suas esposas — ele tinha quatro — ou de seu único filho, ele colocou microfones por toda parte, inclusive nos telefones, nos quais gravava conversas íntimas com inúmeras mulheres, mas também com personalidades famosas como os presidentes Ronald Reagan e Richard Nixon, um material que seu filho descobriu após a morte do ator e que foi compilado em um livro de memórias que ele dedicou ao pai.

Seu talento para a construção também o ajudou a manter vivo seu romance com Hayworth por quarenta anos. O relacionamento deles, que durou vários casamentos e uma gravidez que terminou em aborto, durante a década de 1960 os levou a morar em casas vizinhas que tinham uma porta escondida instalada por Ford nos fundos que ligava as duas propriedades e permitia que eles se visitassem sem serem vistos por ninguém. Quando a atriz morreu, em 1987, Ford foi um dos encarregados de carregar seu caixão até o enterro.

De acordo com os diários do ator, seu caso de amor com Hayworth foi seu primeiro caso extraconjugal e não porque lhe faltavam ofertas. Em seus cadernos, ele escreveu que meses antes do início das filmagens de Gilda, enquanto filmava "Uma Vida Roubada", com Bette Davis, a ganhadora do Oscar constantemente o atacava, e, na verdade, foi ela quem o escolheu para fazer parte do elenco do filme.



Embora suas façanhas na cama fossem comentadas por todos em Hollywood, em mais de uma ocasião Ford sentiu que seu talento como ator não era igualmente reconhecido.

Na verdade, no final da década de 1930, depois de um tempo trabalhando em modestas produções teatrais, o ator teve a oportunidade de fazer seu primeiro teste para os estúdios Fox.



A tentativa resultou em uma rejeição que Ford jamais poderia esquecer, mesmo meses depois, quando conseguiu seu primeiro papel no cinema em um filme em que apareceu nos créditos com seu nome verdadeiro, Gwyllyn Ford. Pouco depois, quando finalmente conseguiu ser contratado pela Columbia Studios, seus novos chefes exigiram que ele trocasse por Glenn, "mais acessível".

E, assim, o intérprete começou a trabalhar incansavelmente em filmes pouco marcantes, embora tenha tirado alguma vantagem de todos eles. Em Daddy's Protected, ele conheceu Hayworth, e em The Bandits of Yesterday, The Amazon in Love e The Heartless, ele pôde testar sua habilidade com cavalos e armas que lhe renderam o título de atirador mais rápido de Hollywood, podendo sacar seu Colt mais rápido que John Wayne.

Após o hiato que tirou da carreira durante a guerra — época em que conheceu e se casou com sua primeira esposa, a atriz e dançarina Eleanor Powell, de quem se divorciou em 1959 e com quem teve seu único filho, Peter —, e com o sucesso de Gilda em seu currículo, a partir da década de 1950, os projetos de Ford tornaram-se muito mais interessantes e dignos de seu evidente carisma e presença de palco. Nesse período, estrelou The Bribed (1953), filme policial em que interpretou um agente heroico, e Semilla de Maldad (1955), no qual interpretou um professor idealista que lutava para ajudar seus alunos, entre os quais estava Sidney Poitier.

Ambos os papéis começaram a moldar o tipo de personagens que lhe seriam oferecidos a partir daquele momento: homens honestos e de moral impecável, dispostos a tudo para fazer a coisa certa. Foi também assim que o público começou a identificá-lo, sem nada saber sobre as suas constantes infidelidades ou a sua propensão para a bebida, dois dos fatores que precipitaram o fim do seu primeiro casamento. E dos três que viriam depois.

Seu filho, nascido em 1945, escreveu no livro "Glenn Ford: A Life", publicado após a morte do ator, que seu pai esteve praticamente ausente de sua vida, que muitas vezes lhe fez promessas que nunca cumpriu, e que, sendo o filho de uma estrela de Hollywood, foi como passar por um campo minado do qual a maioria não sobreviveu devido às drogas e ao alto índice de suicídio.



Curiosamente, nesse mesmo texto, Peter fala do talento de Ford e foca nas suas melhores qualidades, embora não se esqueça de mencionar que, de acordo com as evidências que encontrou nos diários de seu pai, no auge da fama, o ator se envolveu sexualmente com mais de 150 atrizes.

É claro que, por mais prolífico que Ford tenha sido no campo romântico, ele também foi prolífico em seu trabalho. Com mais de 80 filmes e quase o mesmo número de séries de televisão em sua carreira que se estendeu do final da década de 1930 ao início da década de 1990 (quando sua saúde piorou a ponto de ele ter que se aposentar, no auge da fama), o intérprete filmou quatro projetos ao mesmo tempo, no ponto mais alto da sua carreira.

Entre 1960 e 1961 ele filmou Cimarrón, A Casa das Três Gueixas, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse e Milagre por um Dia. Nas décadas seguintes, ele esteve igualmente ocupado adicionando projetos de televisão às suas aparições no cinema, um desejo que pode ter despertado Gilda, seu filme mais famoso, embora não tenha sido ele quem o tornou inesquecível.

